Bava tras eliminación: "Lo hipotecamos en la ida; no podemos hacer nada con lo que pasó, pero sí seguir construyendo"

Enviado a Buenos Aires, Argentina

"Sin duda", fue la respuesta de Jorge Bava al ser consultado por Ovación sobre si consideraba que lo mostrado en la primera parte del partido entre Nacional y Tigre fue lo mejor desde que es entrenador del Bolso. "Sobre todo en cuando la intensidad, ahí se manejó el partido con buen criterio", agregó.

"Quedó demostrado lo que podemos hacer y creo que es un punto de donde nos podemos agarrar. Hubo lapsos de buenos momentos en otros partidos y hoy el coraje y la vergüenza deportiva la tuvieron, la asumieron y me dejó tranquilo", sentenció el entrenador tricolor.

Más allá de que se mostró convencido por lo hecho en la primera mitad no dudó al expresar que sentía "amargura de no poder clasificar. Fue difícil mantener esa intensidad en los 90', ellos ajustaron en el segundo tiempo, nos costó encontrar esos espacios y fueron un poco más ellos. Teníamos menos tiempo para encontrar los espacios y jugamos con la incomodidad del resultado y contras que nos complicaron".

El entrenador sentenció: "Sin duda que hipotecamos gran parte en Montevideo y una cosa es encontrar un 2-0 desde otro plan y otra cuando sabés que tenés que ir a buscarlo". "El equipo reaccionó de muy buena manera y sabíamos que alguna contra nos podía hacer cuesta arriba la serie aún más. Me da la tranquilidad de que reaccionamos ante la adversidad y mejoramos en muchos aspectos", añadió.

Bava subrayó: "Nos jugó en contra el partido de ida porque hoy hicieron un gran partido. Viniendo con otro resultado, lograr el 2-0 lo administrás de otra manera, pero no se podía porque estábamos a contrarreloj y teníamos que ir a buscarlo, el equipo se comportó bien".

Sobre la serie en general, analizó: "Creo que no había esa diferencia (de tres goles tras la ida) pero el rival lo supo cristalizar, cometimos un error al minuto sabiendo que era un rival que juega bien en pelota quieta y lo pagamos caro. Hay que agarrarse de la mejoría anímica, de que sí se puede y creo que no podemos hacer nada con lo que pasó, pero sí seguir construyendo".

"Nadie se imaginaba este presente, pero hay que dar la cara y tratar de sacar esto adelante, puede haber imponderables pero nos costó el arranque y hay que seguir mejorando", profundizó antes de dedicarle un mensaje a la hinchada: "La gente acompañó mas allá del mal momento del equipo, se brindó y estamos agradecidos sabiendo que no estamos haciendo una gran mitad de año y ellos siempre están apoyando".