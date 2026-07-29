El argentino Rubén Botta firmará su contrato con Nacional: los detalles del vínculo y qué dijo Jorge Bava
El Tricolor, que este martes quedó eliminado de la Copa Sudamericana a pesar de ganar en Victoria, se sigue reforzando de cara al segundo semestre de la temporada.
Nacional se sigue reforzando de cara al Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya y ya sin actividad internacional luego de haber quedado eliminado este martes de la Copa Sudamericana, el club confirmó la incorporación del argentino Rubén Botta.
El atacante de 36 años cuyo último club fue Defensa y Justicia de Argentina, llega al Tricolor en condición de libre y este jueves firmará un contrato que tendrá una extensión de un año y medio, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2027.
Jorge Bava, entrenador albo, se refirió a las características de Botta este miércoles en conferencia de prensa y dijo: “Es un jugador que evaluamos con el área deportiva, es un típico volante creativo que puede jugar por banda izquierda, como interior y enganche”.
“También puede ser un media punta cerrándose con buena asistencia, buen toque, habilitaciones de zurda y pelota quieta. Lo estuve evaluando como a muchos otros jugadores que vimos”, agregó el técnico Tricolor.
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