Maxi Gómez tras su extensión de contrato con Nacional: "Es una emoción bárbara, desde chico lo soñaba"

Nacional oficializó la renovación contractual de Maximiliano Gómez este viernes por la tarde en un evento desarrollado en el Paddock del Gran Parque Central. El vínculo anterior con el delantero expiraba en diciembre de este año y ahora lo extendieron hasta diciembre del 2027.

En conferencia de prensa, el primero en tomar la palabra fue Ricardo Vairo, presidente del tricolor: "Estamos muy contentos, una de las prioridades era firmar la renovación de Maxi y hoy finalmente se concretó, así que de nuestra parte estamos felices. Él está donde quiere estar y vamos a dar todo juntos para lograr el objetivo del bicampeonato".

Luego llegó el turno del goleador del Bolso, quien afirmó: "Es una emoción bárbara, desde chico soñamos con toda mi familia

vestir esta camiseta".

En referencia al propósito que se fijan, dijo: "El principal objetivo es ganar el Torneo Clausura, que es muy importante y arrancamos todos en cero. El objetivo es ese, ganar y pelear con grandes cosas. No se sale de esta situación estando quieto, sino trabajando, y con el entrenador y el grupo que tenemos lo estamos haciendo de muy buena manera".

"Se queda en casa", publicó la cuenta oficial del tricolor junto con varias imágenes del artillero celebrando goles en la institución.

Ante la ausencia de Sebastián Coates, el sanducero de 29 años viene de ser capitán en la victoria 2-1 frente a Tigre por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana. Aunque no les alcanzó para la clasificación, anotó el 1-0 parcial en el Estadio José Dellagiovanna y sigue dando muestras de su eficacia goleadora.

Desde que acordó su llegada al Bolso aquel 1 de julio tras su salida de Defensor Sporting, Gómez registra 24 goles y ocho asistencias en 45 partidos oficiales. Acumula 3752 minutos en cancha y, por tanto, promedia un gol cada 156‘ desde su llegada. Si se consideran también sus asistencias, su promedio crece enormemente: tiene una participación de gol cada117‘.

En el Torneo Clausura 2025, el primer certamen que jugó representando al Bolso, Gómez celebró nueve goles y repartió cinco asistencias en 15 partidos.

Luego, en el Apertura 2026 registró 10 tantos y dos asistencias en 13 juegos. En lo que respecta al actual Torneo Intermedio, lleva aportado un gol y una asistencia en cinco compromisos.

Si se trata del plano continental, en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 marcó tres goles en seis partidos, al tiempo que en la serie de playoffs de Sudamericana contribuyó con un gol en dos juegos. En materia de anotaciones, la única competencia en la que no convirtió hasta el momento es la Copa AUF Uruguay en un total de 34‘.

Y su cuenta pendiente en materia de rivales es convertirle a Peñarol en un clásico; lo ha enfrentado en cinco ocasiones.

