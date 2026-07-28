Maxi Gómez se estrenó como capitán de Nacional, con gol incluido, y es el sexto en la era Jorge Bava

Maximiliano Gómez portó por primera vez la cinta de capitán de Nacional desde el arranque de un partido por primera vez desde su llegada al plantel a mediados del año pasado. El partido ante Tigre por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudameriana marcó un mojón para el delantero que es el goleador del equipo en el año.

El sanducero asumió la capitanía por las ausencias de Sebastián Coates, Nicolás Lodeiro y Luis Mejía, que son los primeros tres del plantel. También habían llevado la cinta desde la llegada del ex Defensor Sporting, Nicolás López (hoy en Platense), Agustín Rogel (que fue titular ante Tigre) e Ignacio Suárez.

La distinción le trajo suerte al delantero que con un zapatazo de afuera del área le dio el primer gol a Nacional en la serie gracias a un tiro ajustado contra el palo cruzado haciendo inútil la estirada de Felipe Zenobio.

¡GOLAZO DE NACIONAL QUE SUEÑA CON LA ÉPICA!



El Pity Martínez regaló la pelota y Maxi Gómez, capitán de Nacional, lo aprovechó al máximo.



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Gómez suma con el tricolor 45 partidos y 24 goles, un promedio superior a un gol cada dos partidos, el club con el que ostenta su mejor récord, superando el 0,48 que tuvo en sus etapas en Defensor Sporting. Según Transfermarket el sanducero además fue capitán desde el arranque de un partido por primera vez en su carrera profesional.

En los 22 partidos del ciclo de Bava, Sebastián Coates fue el único que portó la cinta más de una vez. El defensor la llevó 16 veces, mientras que en las restantes se la repartieron seis jugadores una vez cada uno: Nicolás Lodeiro, Nicolás López, Luis Mejía, Agustín Rogel y Maximiliano Gómez.

En el partido Nacional se llevó un triunfo parcial al entretiempo 2-0, sumando al gol de Gómez, uno de Maximiliano Silvera que ilusiona al tricolor con revertir el 3-0 de la ida, que Tigre se llevó a Buenos Aires del Estadio Gran Parque Central.