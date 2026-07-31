Los dos jugadores de Nacional que entrenaron diferenciado y la duda en el mediocampo para enfrentar a Progreso

Nacional trabaja en la Ciudad Deportiva Los Céspedes a la espera del cruce frente a Progreso por la séptima fecha de la Serie B del Torneo Intermedio. El partido se disputará desde las 18:30 horas en el Gran Parque Central.

El plantel entrenó este jueves y dos futbolistas trabajaron diferenciado; Baltasar Barcia y Juan Cruz de los Santos, quienes ya se habían perdido la vuelta frente a Tigre por Copa Sudamericana en el Estadio José Dellagiovanna.

En el caso del extremo derecho, sufrió un fuerte golpe en el tobillo en el partido de ida y continúa con la zona inflamada. En tanto, el exjugador de River Plate "tiene molestia en una rodilla", de acuerdo a lo que pudo saber Ovación.

Baltasar Barcia levantando un centro con Nacional frente a Wanderers. Foto: Estefanía Leal.

En lo que respecta a la conformación de la oncena, la duda se instala en la mitad de la cancha considerando que Bruno Zuculini vuelve a estar a la orden tras perderse el último partido internacional por expulsión.

El volante argentino de 33 años llegó para ser titular y aportarle experiencia en un sector clave. Sin embargo, en sus dos primeros compromisos no ha rendido acorde a la expectativa que generó. De hecho, también debió haber sido expulsado en el compromiso ante Wanderers por una dura falta estando con amarilla.

Lucas Rodríguez, una de las figuras del equipo en la victoria 2-1 ante el Matador en Victoria, fue importante para el equipo al aportar marca, distribución y tener un rol clave en la recuperación de la pelota. Por el momento, no está confirmado si Jorge Bava optará por mantenerlo en la oncena el domingo o darle la oportunidad a Zuculini, uno de sus pedidos en este mercado de pases.

Lucas Rodríguez ataca con la pelota en el partido entre Nacional y Central Español. Foto: Ignacio Sánchez.

Luciano Boggio, uno de los jugadores más constantes del Bolso en plena crisis futbolística, estará desde el arranque y resta esperar para saber si lo volverá a acompañar Agustín Dos Santos o no.

En ofensiva estará Maximiliano Gómez, la máxima figura del plantel, quien viene de ser capitán en el último compromiso, y Tomás Verón Lupi podría jugar como extremo por derecha tras el gran primer tiempo que realizó en Argentina.

Luis Mejía volverá al arco en Nacional para enfrentar a Progreso por el Intermedio

La atajada de Luis Mejía en el partido entre Nacional y Wanderers. Foto: Estefanía Leal.

El arquero Alexis Martín Arias no podrá estar a disposición tras la expulsión que recibió cuando corrían 53 minutos del cruce frente a Wanderers por la sexta jornada y, por tanto, el encargado de sustituirlo contra el Gaucho será el panameño Luis Mejía, uno de los referentes del actual plantel.

Su última titularidad en el tricolor fue el 26 de mayo en la victoria 1-0 ante Coquimbo Unido por la última fecha del grupo B de la Copa Libertadores. En el último compromiso ante el Bohemio debió ingresar a los 55' por la roja a su compañero y Bava debió reemplazar de manera forzada a Emiliano Ancheta en un equipo que pasó a jugar con 10.