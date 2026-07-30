Luis Mejía volverá al arco de Nacional frente a Progreso por el Intermedio y Bava tendrá a la orden a Zuculini

El Nacional de Jorge Bava ya dejó atrás la eliminación de la Copa Sudamericana y pone el foco en el retorno a la competencia por el ámbito local, que será el domingo 2 de agosto cuando reciba a Progreso desde las 18:30 horas en el Gran Parque Central por la séptima fecha de la Serie B del Torneo Intermedio.

El arquero Alexis Martín Arias no podrá estar a disposición tras la expulsión que recibió cuando corrían 53 minutos del cruce frente a Wanderers por la sexta jornada y, por tanto, el encargado de sustituirlo contra el Gaucho será el panameño Luis Mejía, uno de los referentes del actual plantel.

Su última titularidad en el tricolor fue el 26 de mayo en la victoria 1-0 ante Coquimbo Unido por la última fecha del grupo B de la Copa Libertadores. En el último compromiso ante el Bohemio debió ingresar a los 55' por la roja a su compañero y Bava debió reemplazar de manera forzada a Emiliano Ancheta en un equipo que pasó a jugar con 10.

Bruno Zuculini vuelve a estar a disposición en el Bolso y Bava define su mediocampo

Bruno Zuculini, volante de Nacional, en el partido ante Tigre. Foto: Estefanía Leal.

Bruno Zuculini, uno de los futbolistas con experiencia en los que Nacional invirtió para aportarle carácter al plantel, recibió la roja a los 49' del duelo de ida ante Tigre y se perdió la vuelta disputada en el Estadio José Dellagiovanna. Ahora el club lo vuelve a tener a la orden para jugar por el ámbito local y se instala la interrogante: ¿será titular o deberá esperar su lugar?

En el último encuentro disputado en Argentina, Lucas Rodríguez cumplió con creces jugando como volante de contención y, de hecho, fue uno de los destacados en la victoria 2-1: aportó marca, orden y cumplió un rol clave en la contención de Gonzalo "Pity" Martínez, el creativo del Matador.

Lucas Rodríguez en la previa del partido entre Nacional y Universitario por Copa Libertadores. Foto: Estefanía Leal.

Por delante suyo jugaron Luciano Boggio y Agustín Dos Santos. El 6 también fue preponderante recostándose a la izquierda para atacar y ejerciendo una función clave a la hora de recuperar la pelota, al tiempo que el 10 no pudo mostrar su mejor versión ni enviar ese pase filtrado que lo caracteriza.

Tras la amonestación que sufrió en el complemento, debió ser reemplazado por Nicolás Lodeiro, que tampoco destacó y perdió algunas pelotas que derivaron en contraataques.

Nacional llega a la última fecha del Intermedio con 10 puntos y está en la cuarta posición de su llave, a dos puntos del líder Wanderers, a uno de Deportivo Maldonado y a dos de Montevideo City Torque.

En la Tabla Anual está sexto con la misma cantidad de puntos que Central Español y Wanderers y a ocho unidades del Depor y Peñarol.