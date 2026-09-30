Los dos jugadores que recuperó Nacional y los posibles cambios para el duelo clave ante Montevideo City Torque

Nacional continúa trabajando con la mira puesta en el cruce ante Montevideo City Torque por la novena fecha del Torneo Clausura, que está fijado para las 20:00 horas en el Gran Parque Central. Por primera vez desde que asumió el mando hace nueve partidos, Daniel Carreño dispone de 10 días de trabajo.

La buena noticia para el plantel es que Sebastián Coates y Agustín Rogel entrenaron los dos últimos días a la par del grupo, incluyendo el doble turno de ayer en la Ciudad Deportiva Los Céspedes. Por tanto, el capitán volverá a estar a la orden después de aquel partido contra Juventud en el que debió ser reemplazado.

Por su parte, Rogel jugó por última vez el 12 de setiembre en la igualdad 1-1 frente a Wanderers. Son dos altas importantes para el tricolor, que viene de imponerse 2-0 ante Cerro Largo en Melo con una zaga compuesta por dos juveniles como Tomás Viera y Luciano Rodríguez, quienes cumplieron con creces.

Con la mira puesta en el cruce determinante contra los Ciudadanos, que hoy lidera el Clausura en soledad con 18 puntos, cuatro más que el Bolso, Coates podría regresar a la oncena. Podría ser el nombre ideal para suplantar a Francisco Calvo, que está en la selección de Costa Rica y tiene muy complicada su vuelta antes de lo previsto a raíz de la situación deportiva de Los Ticos.

Sebastián Coates, capitán de Nacional. Foto: Estefanía Leal.

A su vez, otra posible modificación que analizan es la salida de Alejandro Martínez con la mira puesta en reforzar la mitad de la cancha incluyendo a Santiago Silva.

En ofensiva es muy probable el retorno del goleador Maxi Gómez, que en los últimos dos partidos ingresó desde el banco y aportó tres goles en 35 minutos.

Maxi Gómez celebrando el 2-0 de Nacional ante Cerro Largo en el Estadio Ubilla. Foto: Estefanía Leal.

Ahora que ya está cien por ciento recuperado de su esguince de rodilla, el “9” regresaría a su lugar habitual. Podría acompañar en ataque a Tiziano Correa, quien viene de convertir ante su exequipo y ha dado muestras de mejoría en su desempeño.

Nacional busca recortar distancia en el Torneo Clausura y la Tabla Anual

El tricolor liderado por Carreño registra 14 puntos en ocho fechas del Torneo Clausura y tiene la misma cantidad que Deportivo Maldonado, que el sábado será local frente a Central Español en el Domingo Burgueño Miguel a partir de las 18:00 horas.

En este torneo Nacional se ubica a cuatro puntos del líder Montevideo City Torque, que este miércoles jugará su partido pendiente contra Peñarol a partir de las 20:00.

En lo que respecta a la Tabla Anual, el Bolso está a nueve puntos del aurinegro y a seis del Depor, que es el único escolta con 55 unidades.