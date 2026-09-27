La viveza de Maxi Gómez, una muestra de eficacia y otras claves de la victoria de Nacional en Melo

Nacional salió airoso de un partido incómodo en Melo, se impuso 2-0 ante Cerro Largo y estiró el invicto a nueve partidos en la era de Daniel Carreño.

El arranque del compromiso tenía tintes de tarde fatídica para el Bolso, que perdía duelos en la mitad de la cancha y sufría ataques con facilidad.

El arachán sorprendió con el ingreso de Brian Lozano a la oncena y en escasos minutos demostró el porqué. Se hizo cargo de la pelota y avisó con un remate a distancia que exigió a Luis Mejía a los 4'. Después mandó un centro que por milímetros no conectó Alexis Piegas en el segundo palo.

El sector izquierdo de la defensa tricolor no lograba contrarrestar las arremetidas de Alexis Segovia, que primero avisó con un tiro cruzado y luego generó varias faltas en campo rival, inclusive la que derivó en la amarilla para el Ojito.

El tricolor lucía desconcertado en una cancha que estaba en buenas condiciones, pero tuvo el impacto del viento. Salvo un cabezazo endeble de Tomás Viera, la visita no había tenido ocasiones. Pero capitalizó el primer error del anfitrión.

Nicolás Ramos dejó corto el despeje, Maxi Silvera la abrió para Gastón Martirena y este envió un centro medido para el cabezazo goleador de Tiziano Correa. Cumplió con la ley del ex y de inmediato pidió disculpas al público arachán.

El equipo de Ignacio Ordóñez tuvo la revancha casi de inmediato en los pies de Axel Pandiani, pero Mejía le ganó dos veces el mano a mano y se anotó en la lista de figuras del partido.

El panameño supo sostener al Bolso en los momentos complejos y, al golpe de su eficacia, Nacional fue ganando soltura. Martirena se vistió de gala con un pase exquisito que dejó solo a Silvera de cara al arco y el palo salvó al equipo melense.

Con el ingreso de Maxi Gómez a los 53' llegó la supremacía. En solo segundos se hizo cargo del ataque y dio una clase sobre cómo manejar los tiempos del partido. Nacional jugó a su ritmo y él supo cuándo era tiempo de jugar, de retener la pelota o de generar faltas.

Por si fuera poco, cuatro minutos después de entrar capitalizó la errática salida de Pedro González con los pies y estampó el 2-0 que resultó definitivo.

El plantel de Nacional festejando uno de los goles ante Cerro Largo. Foto: Estefanía Leal.

Sin brillar y con varios momentos de zozobra, Nacional logró su cometido en Cerro Largo y alcanzó su tercera victoria al hilo entre todas las competencias.

Además, se sobrepuso a las bajas de Sebastián Coates, Agustín Rogel y Francisco Calvo para seguir con vida en el Torneo Clausura, donde tiene 14 puntos.

Por primera vez desde su arribo, Carreño tendrá 10 días de trabajo antes de enfrentar al líder Montevideo City Torque sabiendo que, si no quiere tirar la toalla, debe ganar todo lo que le resta.