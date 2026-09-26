Cabezazo potente y pedido de disculpas: así vivió Tiziano Correa su gol con Nacional ante Cerro Largo

Enviado a Melo

Tiziano Correa fue el encargado de colocar el 1-0 parcial de Nacional frente a Cerro Largo en el Estadio Ubilla por la octava fecha del Torneo Clausura.

En un partido que hasta entonces dominaba el arachán por su generación de juego ofensivo, sobre todo a partir de las incursiones ofensivas de Alexis Segovia, el 29 dio un muestra de eficacia y le aportó tranquilidad al Bolso.

Maxi Silvera capitalizó el error de Nicolás Ramos en la salida, la abrió a la derecha para Gastón Martirena y llegó un centro preciso al área para la definición de Correa de cabeza.

Ni bien vio la pelota entrar, no lo celebró y fue directo a abrazar a su asistidor y al propio Silvera.

Tiziano Correa celebrando su gol junto con Gastón Martirena y Maxi Silvera frente a Cerro Largo. Foto: Estefanía Leal.

Después hizo el gesto con sus brazos para pedirle disculpas a los hinchas de Cerro Largo tomando en cuenta su pasado en el arachán, donde jugó 19 partidos en los que aportó cinco goles y dos asistencias.

Desde su arribo al equipo de Daniel Carreño, el delantero acumula 12 partidos en los que convirtió cuatro goles y repatrió una asistencia.