Enviado a Melo

El Nacional de Daniel Carreño se enfrenta ante Cerro Largo por la octava fecha del Torneo Clausura. El partido se disputa desde las 15:00 horas en el Estadio Municipal Arquitecto Antonio Eleuterio Ubilla y puede verse en vivo a través de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Disney+ y AntelTV.

Tras la remontada agónica ante Defensor Sporting en el Gran Parque Central, donde anotó tres goles en cuatro minutos, el tricolor sigue con vida en el certamen, pero sabe que ya no tiene margen considerando que Montevideo City Torque, el líder, tiene siete puntos de ventaja a falta de ocho encuentros.

El Bolso introduce tres cambios para visitar al arachán. Emiliano Ancheta vuelve al lateral derecho tras cumplir la suspensión por quinta amarilla, mientras que Nicolás "Ojito" Rodríguez suplantará a Camilo Cándido en la banda izquierda.

Emiliano Ancheta de Nacional ante Wanderers en el Viera. Foto: Leo Mainé

En tanto, el argentino Alejandro Martínez, de buen ingreso ante el Tuerto, se ganó un lugar en el ataque y tratará de abastecer a la dupla ofensiva conformada por Maxi Silvera y Tiziano Correa, quien enfrenta a su exclub.

Del otro lado estará un equipo liderado por Ignacio Ordóñez que tiene la necesidad de obtener sus primeros puntos en el Clausura y viene de caer 2-0 en su visita a Deportivo Maldonado.

El tricolor tiene un historial positivo si se toman en cuenta los últimos cinco duelos ante el equipo de Ignacio Ordóñez de visita: tiene dos victorias y tres empates. Hoy desea prolongar esta racha y llegar al noveno partido invicto desde la asunción de Carreño.