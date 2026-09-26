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Cerro Largo vs. Nacional en vivo por el Torneo Clausura: seguí el minuto a minuto desde el Ubilla

Los dirigidos por Daniel Carreño, que vienen de obtener una victoria agónica ante Defensor Sporting, buscan imponerse de visitante con la mira puesta en seguir con vida en el Clausura.

Nahuel Casuriaga, periodista en Ovación, suplemento deportivo del diario El País.
Nahuel Casuriaga
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El Estadio Antonio Ubilla a la espera del partido entre Cerro Largo y Nacional por el Torneo Clausura.
El Estadio Antonio Ubilla a la espera del partido entre Cerro Largo y Nacional por el Torneo Clausura.
Foto: Estefanía Leal.

Enviado a Melo
El Nacional de Daniel Carreño se enfrenta ante Cerro Largo por la octava fecha del Torneo Clausura. El partido se disputa desde las 15:00 horas en el Estadio Municipal Arquitecto Antonio Eleuterio Ubilla y puede verse en vivo a través de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Disney+ y AntelTV.

Tras la remontada agónica ante Defensor Sporting en el Gran Parque Central, donde anotó tres goles en cuatro minutos, el tricolor sigue con vida en el certamen, pero sabe que ya no tiene margen considerando que Montevideo City Torque, el líder, tiene siete puntos de ventaja a falta de ocho encuentros.

El Bolso introduce tres cambios para visitar al arachán. Emiliano Ancheta vuelve al lateral derecho tras cumplir la suspensión por quinta amarilla, mientras que Nicolás "Ojito" Rodríguez suplantará a Camilo Cándido en la banda izquierda.

Emiliano Ancheta de Nacional ante Wanderers en el Viera
Emiliano Ancheta de Nacional ante Wanderers en el Viera.
Foto: Leo Mainé

En tanto, el argentino Alejandro Martínez, de buen ingreso ante el Tuerto, se ganó un lugar en el ataque y tratará de abastecer a la dupla ofensiva conformada por Maxi Silvera y Tiziano Correa, quien enfrenta a su exclub.

Del otro lado estará un equipo liderado por Ignacio Ordóñez que tiene la necesidad de obtener sus primeros puntos en el Clausura y viene de caer 2-0 en su visita a Deportivo Maldonado.

El tricolor tiene un historial positivo si se toman en cuenta los últimos cinco duelos ante el equipo de Ignacio Ordóñez de visita: tiene dos victorias y tres empates. Hoy desea prolongar esta racha y llegar al noveno partido invicto desde la asunción de Carreño.

Román Clematte, la novedad en la nómina de convocados de Nacional

Ante la ausencia de Sebastián Coates y Agustín Rogel, quienes continúan en recuperación, Daniel Carreño optó por incluir en la nómina de viajeros a Román Clematte, el lateral izquierdo juvenil, quien también puede desempeñarse como defensor central.

El probable equipo de Cerro Largo para enfrentar a Nacional

Los dirigidos por Ignacio Ordóñez tienen como probable oncena la siguiente: Pedro González; Alexander Hernández, Nicolás Ramos, Alexis Piegas, Santiago Franca; Mario García, Sebastián Assis, Santiago Marcel; Alexis Segovia, Alfonso de Luca, Axel Pandiani.

Daniel Carreño hace tres cambios en la oncena de Nacional

Daniel Carreño, director técnico de Nacional, realiza tres cambios para enfrentar a Cerro Largo con el ingreso de Emiliano Ancheta al lateral derecho, Nicolás Rodríguez al izquierdo y Alejandro Martínez como extremo.

De esta manera, la oncena del tricolor queda conformada de la siguiente manera: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Luciano Rodríguez, Tomás Viera, Nicolás Rodríguez; Gastón Martirena, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Alejandro Martínez; Tiziano Correa, Maximiliano Silvera.

Los hinchas palpitan la previa en las cercanías del Estadio Ubilla

Los hinchas de Nacional comienzan a palpitar la previa en los alrededores del Estadio Ubilla y se pudo ver a una familia comprando gorros identificados con el tricolor antes de ingresar a la cancha para alentar a su equipo.

Una familia comprando un gorro de Nacional minutos antes de ingresar al Estadio Antonio Ubilla.
Una familia comprando un gorro de Nacional minutos antes de ingresar al Estadio Antonio Ubilla.
Foto: Estefanía Leal.

¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Cerro Largo y Nacional!

El equipo de Ovación y El País te da la bienvenida a la cobertura minuto a minuto del partido entre Cerro Largo y Nacional por la octava fecha del Torneo Clausura.

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