Enviado a Melo
El Nacional de Daniel Carreño se enfrenta ante Cerro Largo por la octava fecha del Torneo Clausura. El partido se disputa desde las 15:00 horas en el Estadio Municipal Arquitecto Antonio Eleuterio Ubilla y puede verse en vivo a través de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Disney+ y AntelTV.
Tras la remontada agónica ante Defensor Sporting en el Gran Parque Central, donde anotó tres goles en cuatro minutos, el tricolor sigue con vida en el certamen, pero sabe que ya no tiene margen considerando que Montevideo City Torque, el líder, tiene siete puntos de ventaja a falta de ocho encuentros.
El Bolso introduce tres cambios para visitar al arachán. Emiliano Ancheta vuelve al lateral derecho tras cumplir la suspensión por quinta amarilla, mientras que Nicolás "Ojito" Rodríguez suplantará a Camilo Cándido en la banda izquierda.
En tanto, el argentino Alejandro Martínez, de buen ingreso ante el Tuerto, se ganó un lugar en el ataque y tratará de abastecer a la dupla ofensiva conformada por Maxi Silvera y Tiziano Correa, quien enfrenta a su exclub.
Del otro lado estará un equipo liderado por Ignacio Ordóñez que tiene la necesidad de obtener sus primeros puntos en el Clausura y viene de caer 2-0 en su visita a Deportivo Maldonado.
El tricolor tiene un historial positivo si se toman en cuenta los últimos cinco duelos ante el equipo de Ignacio Ordóñez de visita: tiene dos victorias y tres empates. Hoy desea prolongar esta racha y llegar al noveno partido invicto desde la asunción de Carreño.
Román Clematte, la novedad en la nómina de convocados de Nacional
Ante la ausencia de Sebastián Coates y Agustín Rogel, quienes continúan en recuperación, Daniel Carreño optó por incluir en la nómina de viajeros a Román Clematte, el lateral izquierdo juvenil, quien también puede desempeñarse como defensor central.
El probable equipo de Cerro Largo para enfrentar a Nacional
Los dirigidos por Ignacio Ordóñez tienen como probable oncena la siguiente: Pedro González; Alexander Hernández, Nicolás Ramos, Alexis Piegas, Santiago Franca; Mario García, Sebastián Assis, Santiago Marcel; Alexis Segovia, Alfonso de Luca, Axel Pandiani.
Daniel Carreño hace tres cambios en la oncena de Nacional
Daniel Carreño, director técnico de Nacional, realiza tres cambios para enfrentar a Cerro Largo con el ingreso de Emiliano Ancheta al lateral derecho, Nicolás Rodríguez al izquierdo y Alejandro Martínez como extremo.
De esta manera, la oncena del tricolor queda conformada de la siguiente manera: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Luciano Rodríguez, Tomás Viera, Nicolás Rodríguez; Gastón Martirena, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Alejandro Martínez; Tiziano Correa, Maximiliano Silvera.
Los hinchas palpitan la previa en las cercanías del Estadio Ubilla
Los hinchas de Nacional comienzan a palpitar la previa en los alrededores del Estadio Ubilla y se pudo ver a una familia comprando gorros identificados con el tricolor antes de ingresar a la cancha para alentar a su equipo.
¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Cerro Largo y Nacional!
El equipo de Ovación y El País te da la bienvenida a la cobertura minuto a minuto del partido entre Cerro Largo y Nacional por la octava fecha del Torneo Clausura.