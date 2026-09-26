Carreño: "Ya estoy en charla con el DT de Costa Rica para recuperar a Calvo un poquito antes"

Enviado a Melo

Daniel Carreño habló en rueda de prensa luego del triunfo de Nacional en su visita al Ubilla 2-0 ante Cerro Largo. El DT habló de lo que sufrió su equipo el arranque, resaltó los primeros 10 minutos del segundo tiempo y el ingreso de Maximiliano Gómez. Pero además dejó una puerta abierta para el retorno de Francisco Calvo, que se encuentra jugando con su selección.

El entrenador de comenzó manifestando los problemas que tuvo con "una cancha difícil". Dijo que el tricolor sintió un poco el partido por "el viento". Además resaltó a Cerro Largo porque "presiono mucho" y resaltó que "dominaron la mitad de la cancha, la coparon mejor". Aún así entiende que el equipo no pasó "grandes zozobras" más allá de "alguna ocasión de gol no tan clara". Resaltó del Bolso "los primeros 10 minutos", donde manifestó que el equipo entendió "un poco mejor la cancha" y no dejó que los arachanes "hagan transiciones". Por último marcó como clave el ingreso de Maximiliano Gómez "que entiende todo, la cancha, el viento, que necesita el equipo" y explicó que a partir de ahí Nacional fue otro.

Del delantero cree que lo "anímico" de su ingreso pesa "un poco mas para el rival". Y destacó varios aspectos futbolísticos: "Tiene lo que necesita el partido, aguantar la pelota, pararla, dominar, es muy importante para un jugador de esta categoría que nos ayude, nos vienen bien estos minutos, ya esta casi recuperado", concluyó acerca del delantero.

Carreño dijo que "lo importante es ganar, el como no interesa tanto", pero también dejó ver que como entrenador se tendría que "criticar un poco, tratar de mejorar y ayudar al equipo". "Si el equipo no consigue juego el responsable soy yo", explicó el ex Wanderers y valoró la posibilidad que tendrá de trabajar por los 10 días que tendrá entre partidos. "Vamos a jugar con un rival diferente en nuestra cancha era importante este triunfo", dijo.

El DT valoró las salidas al interior, halagó el complejo que está haciendo Cerro Largo. Dijo que por tener la mitad de su vida en el campo y la otra en Rocha conoce el interior. "Me gusta compartir con la gente, venir, jugar en estos estadios, nos sentimos muy bien".

🗣️ Daniel Carreño tras la victoria de Nacional: "Acá lo que importa es ganar, el cómo no interesa tanto. Yo, como entrenador, tendré que mejorar y tratar de ayudar al equipo. Después, si el equipo no consigue el juego, el responsable soy yo".



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También resaltó la participación de Tiziano Correa. Dijo que "es de las apuestas que ha hecho el club el que mejor va" y explicó que va "a seguir impulsando a las otras figuras".

Consultado por los talentos zurdos, Carreño defendió a los que tiene en el plantel. "Todos los partidos que Botta no ingresa de titular, después no encuentro el momentos para ponerlo. Capaz Bota se va enojado y yo me voy el doble enojado de que no le pueda encontrar lugar", declaró respecto al argentino. Pero también se refirió a Alejandro Martínez. Expresó que "todos los minutos que le han tocado participar fueron chivos, bravos, que no encuentra el lugar donde pueda desarrollar mejor su fútbol. "Los estoy viendo muy bien y son los encargados de darnos mejor fútbol", expresó el DT.

🗣️ "Capaz que Botta se va enojado y yo me voy el doble de enojado que no le pude encontrar lugar"



👉 Carreño explicó el no ingreso de Rubén Botta en la victoria de Nacional sobre Cerro Largo.



También habló de las ausencias de Coates, Rogel y la posible vuelta de Calvo antes de… pic.twitter.com/hOikXRApoF — OVACIÓN (@ovacionuy) September 26, 2026

También destacó a su dupla central. Manifestó que "Lucho Rodríguez fue el mejor jugador de la cancha" y expresó que "Tromas (Viera) ya esta mas asentado, parece un jugador experiente, lo hace con mucha tranquilidad".

Además de que piensa que los 10 días de descanso le pueden servir para recuperar a Sebastián Coates y Agustín Rogel agregó que intentará "hacer una gestión par que Calvo vuelva". "Con mi colega Fernando Batista, el entrenador de Costa Rica ya estoy en charla, siempre respetando el reglamento, respetando el trabajo de selección quizás podamos recuperarlo un poquito antes", contó.