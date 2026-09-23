"A Nacional jamás hay que darlo por muerto", afirmó Martirena en conferencia y dijo dónde juega más "cómodo"

Gastón Martirena, futbolista de Nacional, habló este miércoles en una conferencia de prensa desarrollada en el Gran Parque Central y se refirió al cruce del próximo sábado frente a Cerro Largo en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura. También se refirió a los recientes elogios del entrenador Daniel Carreño, quien lo catalogó como "el mejor extremo" del plantel, y dio su perspectiva sobre la eficacia goleadora de Maxi Gómez.

"Llegué acá convencido, con muchas ganas. Venía sin minutos, sin rodaje, pero lo que me iba a hacer bien era sentirme de nuevo jugador. Ahora me siento mejor, con aire, tengo mucha fe de que si venimos trabajando como estamos trabajando, va a dar sus frutos", comentó sobre su primer mes en el tricolor. Y se refirió a su posición luego de que Carreño dijera que es el "mejor extremo del plantel": “Yo siempre me siento más cómodo de atrás para adelante, pero voy a estar a la orden en el puesto que se necesite. Es su punto de vista (del DT) y es aceptable”.

“Con Carreño no se perdió todavía. Se trabaja mucho. A Nacional jamás hay que darlo por muerto”, añadió el lateral.

"Sabía como estaba el club, lo miraba mucho porque soy hincha de Nacional. Hablo desde mi llegada y veo muchas cosas positivas, el grupo está muy unido y hay compromiso".

Respecto a la remontada ante el violeta el pasado domingo, añadió: "Difícil poder superar un partido como el partido con Defensor. Con el 2-1 me tenía mucha fe y confianza de que lo podíamos revertir, quedaban pocos minutos pero yo soy un convencido de que cuando las cosas van bien se pueden dar vuelta".

Consultado por la baja de Francisco Calvo por su convocatoria a la selección de Costa Rica, dijo: “Es muy importante para nosotros. Más allá de lo deportivo siempre les está hablando a los jóvenes y eso es muy importante con su trayectoria”.