Luis Mejía: qué cambió con Carreño, la decisión de priorizar Nacional sobre Panamá y el cruce ante Cerro Largo

Luis Mejía, arquero de Nacional, dialogó con los medios este miércoles por la mañana en una conferencia de prensa desarrollada en el Gran Parque Central. Se refirió a su decisión de no participar de los amistosos de Panamá: "Fue en conjunto con el cuerpo técnico de la selección, que entendieron el momento, eran partidos amistosos y no tenía nada que demostrar, quiero agradecerles porque se portaron de 10", expresó.

Consultado sobre el cruce ante Cerro Largo este sábado en el Ubilla (15:00): "Sabamos lo que nos estamos jugando cada semana, se hace un rival fui difícil, tenemos que ir a ganar, los márgenes se acortan, vamos a pelear hasta lo último, el equipo está trabajando bien", opinó.

Respecto a qué cambió con la llegada del entrenador Daniel Carreño: "Hay paz en el club, hace tiempo no se vivía una semana así, encontramos como un padre y eso es un club grande es importante. Conoce el club, sabe cómo llegarle al jugador".

Sobre que su mejor semestre no fue de lo mejor, dijo que es "muy autocrítico", aunque dijo que "muchas veces" jugó lesionado. "Daniel me sacó de ese pozo, hoy estoy disfrutando, quiero terminar lo que queda de campeonato de la mejor manera, hay que poner a Nacional en donde se merece".

Respecto al festejo de Daniel Carreño con la hinchada que se viralizó tras el partido, el arquero dijo: "Es muy hincha, no puedo decir nada de él. Vive mucho el fútbol y quiere mucho a Nacional".