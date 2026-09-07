Nacional mira de reojo las fechas FIFA: cuántos partidos se perdería Calvo y el gesto de Mejía anteponiendo el club

Después de ganar el clásico con gol de Francisco Calvo a Nacional se le escapó la victoria en la hora ante Juventud de Las Piedras, encuentro que finalizó 2-2 por la quinta fecha del Torneo Clausura y en el que también convirtió el costarricense pero esta vez no alcanzó. Esto deja al Bolso sin margen de maniobra en el campeonato, obligándolo a sumar en las fechas que quedan.

Setiembre llegó con una una de cal y una arena para Daniel Carreño, que puede perder al defensa de 34 años que le ha aportado más de lo que en un principio se esperaba de él, tomando cada vez más protagonismo en el equipo y ganándose el cariño del público.

A partir este mes, la selección de Costa Rica entrará en el tramo más importante del año en Liga de Naciones: disputará cuatro partidos en apenas dos ventanas FIFA. Por lo que si Calvo, que está nuevamente en los planes de Fernando Batista, es citado, el tricolor lo perdería para la visita a Cerro Largo (fecha 8 - fin de semana del 26 y 27) y el partido ante Montevideo City Torque (fecha 9 - fin de semana del 3 y 4 de octubre).

El jueves 24 y el lunes 28 de setiembre los ticos enfrentarán a Curazao y Haití, respectivamente. Mientras que el 2 de octubre enfrentarán a Nicaragua y el martes 6 de ese mismo mes volverán a jugar con Haití.

En contrapartida, la buena noticia para el Bolso es la decisión de su arquero titular. Según confirmó el propio entrenador Daniel Carreño en Carve Deportiva, Luis Mejía no formará parte de los amistosos de Panamá en setiembre, por iniciativa propia. El arquero tricolor habló con su entrenador para que no lo cite y poder dedicarse de manera íntegra a Nacional.

Luis Mejía llegando al Estadio Charrúa con Nacional. Foto: Nacional.

Panamá disputará un cuadrangular internacional bajo la dirección técnica de Thomas Christiansen, en el que enfrentará el jueves 1 de octubre a Nueva Zelanda en el Estadio Internacional de Yokohama, en Kanagawa, mientras que en la otra semifinal se medirán las selecciones de Japón y Ecuador.

Posteriormente, el lunes 5 de octubre, los ganadores de ambas semifinales disputarán la gran final del torneo, mientras que los equipos derrotados jugarán por el tercer lugar. Ambos encuentros se celebrarán en el Estadio Nacional de Tokio.