Moción del master plan del Gran Parque Central: la prioridad, qué dice sobre los palcos y la caja de Nacional

Nacional continúa trabajando en el master plan del Gran Parque Central después de haber fijado la Asamblea General Extraordinaria de socios para el próximo sábado 24 de octubre a las a las 10:00 horas en el Polideportivo del GPC.

La moción de resolución del proyecto, que será publicada este martes por la tarde por la cuenta oficial del tricolor, establece un rumbo estratégico que será sometido a la consideración de los socios.

En el documento se establece una separación "jurídica, patrimonial, contable y financiera" entre la caja ordinaria del club y este proyecto.

También aclaran que está estructurado por etapas y que la prioridad es el estadio de fútbol del Gran Parque Central, por más que también se contemplan otras obras como el arena, la Plaza del Hincha, estacionamientos y otras unidades de negocio asociadas a la actividad deportiva, cultural, social y gastronómica.

El render del masterplan del Gran Parque Central con hinchas en el Arena que pretenden instalar. Foto: cedida a Ovación.

Hay un artículo específico dedicado a la separación patrimonial donde establecen que el proyecto se estructure a través de un fideicomiso de administración y/o financiero que tenga una caja independiente de la del club.

A su vez, incluye una sección destinada a la protección del patrimonio y de la caja donde establece varias limitaciones. Entre las principales se encuentra el hecho de que Nacional no asumirá deuda corporativa que se desprenda del proyecto.

Tampoco asumirá obligaciones para cubrir potenciales sobrecostos de las obras.

Moción del master plan del Gran Parque Central: qué dice sobre los palcos

Render del masterplan del Gran Parque Central. Foto: cedida a Ovación.

Con el objetivo de proteger su patrimonio, Nacional afirma que no se afectarán los ingresos ordinarios que hoy están contemplados en el presupuesto. Y añade: "Únicamente podrán asignarse al proyecto los flujos vinculados a la venta, renovación, uso y gastos comunes de los palcos, dividendos del Club Social, además de los ingresos nuevos generados por las unidades de negocio del Master Plan y de aportes extraordinarios que se generen para estos fines".

En este sentido precisa que los ingresos derivados de los palcos, dividendos del club social o aportes extraordinarios de socios podrán dedicarse únicamente al estadio de fútbol y no a otras unidades de negocio del proyecto.

También establecen que deberán prever cuál será el mecanismo de compensación para Nacional o cómo se restituirán los flujos de esta índole que se asignen al proyecto.

Las condiciones antes del inicio de las obras

Es un hecho que para poder iniciar cualquier tipo de obra el club primero deberá contar con el financiamiento. Durante los últimos meses el propio Santiago Aldabalde, presidente de la Comisión de Patrimonio y Obras, ha encabezado reuniones con BID Invest y otros fondos internacionales con la mira puesta en avanzar. Por el momento no ha trascendido ningún tipo de acuerdo sellado.

En esta línea, la moción establece ciertas condiciones a cumplir para iniciar cualquier obra, entre las que se encuentran la elaboración de un proyecto ejecutivo, la obtención de todos los permisos y autorizaciones correspondientes y un modelo económico-financiero actualizado.

Además de contar con la inversión suficiente, planean constituir una Comisión de Licitaciones que se encargue de realizar un procedimiento de contratación. Con la mira en tratar de evitar sobrecostos en las obras, exigen seguros por contingencias.

Cada etapa estará regulada por los 11 miembros de la comisión directiva de Nacional y, por tanto, para poder iniciarlas al menos nueve de ellos deberán aprobar el contrato de fideicomiso, el modelo económico-financiero, la identidad y condiciones del inversor y de las otras contrapartes, así como los contratos de inversión, el presupuesto y las coberturas exigidas.

En el caso de que no exista mayoría especial pero sí simple, se convocará nuevamente a una Asamblea General Extraordinaria para que se pronuncie.