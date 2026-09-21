Directiva de Nacional convocó a una Asamblea de Socios para votar el proyecto del master plan del GPC: fecha y hora

La comisión directiva de Nacional resolvió convocar a una Asamblea de Socios para votar el masterplan del Gran Parque Central. Con siete votos a favor y cuatro en contra, este lunes por la mañana resolvieron fijar el llamado para el sábado 24 de octubre a las 10:00 horas en el Polideportivo del GPC.

En dicha instancia se someterá a consideración de los socios una moción con los detalles del megaproyecto y qué obras priorizaría en caso de concretarse. Según el reglamento vigente se definirá por mayoría simple, es decir, el 50% +1 de los votos presentes en el segundo llamado.

Las diferencias internas en relación al tema continúan y desde el club aseguraron que por estas horas "intentan acercar puntos de vista para la moción".

Se trata de un borrador con todas las precisiones en relación a la inversión que demandaría, cuáles son los plazos y qué tipo de inyección económica precisarían.

De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, en la moción se prioriza el estadio de fútbol por sobre otras obras incluidas en el proyecto, como lo son los 20.000m² de oficinas, el mini shopping, un estacionamiento techado para 1000 autos y un estadio de básquetbol para 5000 personas.

Será una instancia decisiva para conocer qué opinan los socios del Bolso y qué será del futuro de esta propuesta que por el momento tiene carácter de proyecto.

Qué puede pasar si se aprueba o se desaprueba el proyecto del masterplan del Gran Parque Central

Render del masterplan del Gran Parque Central. Foto: cedida a Ovación.

En caso de que el proyecto resulte aprobado en la asamblea, no se ejecutará de inmediato porque el siguiente paso que darían sería conseguir la financiación. Pero puertas adentro lo verían como una "luz verde para avanzar", según aseguraron.

En este sentido fueron contundentes: "Está claro que si se vota negativamente se termina la historia y hasta la próxima directiva no pasaría nada en materia de obras".

La reforma de estatutos que se aprobó y el trámite que está en proceso en el MEC

Nacional aprobó hace un mes una reforma de estatutos con la mira puesta en blindar el proyecto para próximas directivas. ¿Qué se resolvió? Que en caso de que en los próximos mandatos pretendan modificar o dar marcha atrás en el megaproyecto deberán obtener una mayoría especial de votos.

Cabe recordar que todo comenzó con la presentación realizada por la Comisión de Patrimonio y Obras en comisión directiva con todos los detalles del masterplan. Luego siguió la elaboración del modelado económico y financiero a cargo de la Consultora CPA Ferrere.

El pasado 17 de julio Santiago Aldabalde, presidente de la Comisión de Patrimonio y Obras de Nacional, dialogó con Ovación y al ser consultado acerca de qué es lo que se le va a transmitir a los socios en los días previos a la Asamblea respondió: "Les vamos a dar un marco de garantías y decirles: ‘este es el proyecto que aprobamos y hace sustentable la ejecución‘. Y es un fideicomiso independiente, no se endeuda al club y se generan US$560.000.000 en los 30 años que dura un fideicomiso".

Santiago Aldabalde, presidente de la Comisión de Patrimonio y Obras de Nacional. Foto: Gentileza.

En este sentido agregó: "Pero no es que Nacional paga durante los 30 años, se estima que lo va a hacer en los primeros 10 años de operación y después Nacional va a recibir US$15.000.000 por año de ingresos extra como resultado del fideicomiso. Les pedimos a los socios que aprueben el proyecto y que digan: ‘no se va a iniciar ninguna etapa si no está el financiamiento previo‘".