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El País Ovación Fútbol

La tarde épica de Nacional bajo lluvia: el cambio de postura del Gran Parque Central y la clase de Maxi Gómez

Los dirigidos por Daniel Carreño caían 2-0 ante el Tuerto por los goles de Germán Barrios y Nicolás Medina, pero lo revirtieron con el "9" como figura y siguen con vida en el Clausura.

Nahuel Casuriaga, periodista en Ovación, suplemento deportivo del diario El País.
Nahuel Casuriaga
21/09/2026, 03:30
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Maxi Gómez celebra su gol para la remontada de Nacional ante Defensor Sporting con Tomás Viera.
Maxi Gómez celebra su gol para la remontada de Nacional ante Defensor Sporting con Tomás Viera.
Foto: Estefanía Leal.

Nacional se aferró a la épica y obtuvo una victoria que hasta los 89 minutos no tenía ningún fundamento futbolístico. Defensor Sporting había sido superior desde el funcionamiento y ganaba con justicia a raíz de los goles de Germán Barrios y Nicolás Medina.

El primero llegó a los 27’ con gran muestra de juego asociado: Brian Montenegro le bajó la pelota a Nicolás Wunsch, que la filtró a tiempo para Barrios. Después llegó su definición típica de goleador -a pesar de ser volante- eludiendo al marcador y colocándola con sutileza.

Luciano Boggio marcando a Germán Barrios en el Nacional vs. Defensor Sporting.
Luciano Boggio marcando a Germán Barrios en el Nacional vs. Defensor Sporting.
Foto: Estefanía Leal.

El carácter de Francisco Calvo apareció por primera vez en el encuentro cuando se posicionó en ataque, recibió y buscó el ángulo izquierdo con un remate cruzado. Hubo suspiros en el Gran Parque Central, pero no entró.

El eufórico festejo de Daniel Carreño tras la remontada de Nacional y su gesto con el Gran Parque Central

Desde entonces el anfitrión no pudo evitar el nerviosismo, recurrió a los reclamos contra Esteban Ostojich y se ganó las amarillas de Calvo y Rubén Botta. El equipo de Mauricio Larriera lucía cómodo contra un rival que carecía de profundidad en ofensiva y no lograba conectar un pase filtrado para Maxi Silvera o Tiziano Correa.

La tónica se mantuvo en el arranque del complemento con el Tuerto exigiendo a Mejía a través de Lucas Agazzi. A los 56' Carreño optó por el triple cambio y le dio ingreso a Rodrigo Martínez, Alejandro Martínez y Maxi Gómez, que por segunda vez se enfrentaba a al club que lo formó.

Tres más tarde Correa tuvo una ocasión en el mano a mano con Kevin Dawson, pero cruzó demasiado el remate. Cuando corrían 72' Dawson hizo un envío largo, el juvenil Luciano Rodríguez falló y Nicolás Medina convirtió el 2-0. Parecía el golpe definitivo para el partido, y también para las aspiraciones del Bolso en el Clausura. Mejía salvó al equipo del tercero y un cabezazo de Alejandro Martínez que dio en el travesaño parecía ser el último intento del Bolso.

La lluvia comenzó a azotar el GPC, pero el aliento del local fue incesante. Lejos de los cánticos del estilo “que se vayan todos” que solían escucharse con anteriores entrenadores, la brisa cambió y esta vez, aun con el 0-2 en el marcador, optaron por apoyar. “Siempre estuvimos en las malas, las buenas ya van a venir, al Bolso lo hace grande su gente…”, entonaban con énfasis.

El punto de inflexión lo tuvo a los 89' después del penal sancionado por mano de Edgar Elizalde. Gómez tomó la pelota en un momento candente y la colgó del ángulo. Corrió para la mitad de la cancha mientras el estadio gritaba: “Huevo que ganamos…”.

Maxi Gómez celebra uno de sus goles para la remontada de Nacional ante Defensor Sporting.
Maxi Gómez celebra uno de sus goles para la remontada de Nacional ante Defensor Sporting.
Foto: Estefanía Leal.

Llegó un nuevo centro y el “9” capitalizó el desconcierto para decretar el 2-2 a los 91'. Tres más tarde Calvo definió de palomita por el segundo palo y desató la locura del GPC mientras Carreño le adjudicaba la responsabilidad a la hinchada. Nacional sigue complicado porque tiene 11 puntos, pero dio otra muestra de que no tira la toalla.

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