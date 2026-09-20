“Un antes y un después”: Carreño tras la épica de Nacional, cómo influyó la gente y la charla clave con Maxi Gómez

En el partido de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya, Nacional estuvo a minutos de despedirse de sus ilusiones de pelear por el título, pero una remontada épica ante Defensor Sporting, le dio la victoria 3-2 a los dirigidos por Daniel Carreño y el entrenador analizó la victoria en conferencia de prensa. Desde lo que les dijo a los jugadores en el entretiempo, el cántico de la hinchada que influyó en la reacción y cómo fue la semana de Maxi Gómez, con dos charlas incluidas, que regresó tras la lesión con un doblete fundamental.

Para el director técnico, una victoria así, vale más que tres puntos y puede ser un punto de quiebre. “Son partidos que marcan un antes y un después, pero a nosotros no nos alcanza nada, tenemos que seguir trabajando. La verdad que este partido tiene un olor a épico pero es como el clásico, son caricias pero nada más que eso. Tenemos que seguir buscando el equipo y esto es un buen empujón. Nos va a hacer trabajar más partidos. Si empatábamos iba a ser algo épico, pero no alcanzaba para nada. Conseguimos tres puntos de una manera que al hincha le gusta, pero hay que seguir trabajando”.

Carreño no pudo contar con Sebastián Coates ni con Agustín Rogel y explicó por qué decidió apostar por una línea de tres. “La línea de tres… cuando llegué al club los dos zagueros eran Rogel y Coates y hoy por lesiones no están. Solo Calvo es de los titulares y los demás chicos son pibes jóvenes, veloces, pero están en rodaje. Con la línea de tres pensé en dar más solidez con Boggio y Lucas en la mitad de la cancha y soltar más a los laterales. No veía cómo Defensor podía hacernos goles, pero lo hicieron el primer ataque”.

Cuando llegaron al entretiempo, el entrenador de Nacional no estaba conforme, pero decidió darles a sus jugadores una nueva oportunidad.“Les dije a los jugadores que les iba a dar 15 minutos más y que teníamos que solucionarlo. A los 10 minutos me di cuenta que no era por ahí”.

Defensor Sporting hizo el segundo gol en el complemento y el tricolor pasó a caer 0-2 en el Gran Parque Central con los 90 minutos de juego casi cumplidos. “Soy un tipo positivo, pero había pensamientos que me rondaban la cabeza… despedirnos de todo, perdiendo en el Parque. Sabía que si hacíamos un gol lo revertíamos, pero el primer gol llegó muy tarde”.

Hinchas de Nacional durante el partido ante Defensor Sporting por el Torneo Clausura. Foto: Estefanía Leal | El País

Para la remontada de Nacional, según Carreño, hubo dos factores clave: la gente y Maximiliano Gómez, que ingresó a jugar la última media hora.

“Empujado por nuestra gente hoy, el empujón vino de afuera hacia dentro. La hinchada dijo cosas con sus cantos, aun perdiendo. Pedían que el equipo no se entregara. Un poco más y lo ganamos y así fue. “La gente, todo lo que diga ahora voy a quedar bien. Hoy no solamente gracias, hoy influyó en el resultado”.

“Uno planifica y siempre forma en conjunto, pero los jugadores que hacen la diferencia se ven en estos momentos. Todos sabemos que Maxi Gómez es el mejor jugador del fútbol uruguayo sin dudas. El clásico lo ganamos con espíritu, mentalidad positivo y táctica nos costó mucho con la perdida de Maxi. Estaba convencido que con él no empatábamos con Juventud y Wanderers. Si está él en la cancha influye para todos. Otro que tenemos de clase es Gastón que fue el que más desbordó y Calvo que es un jugador de selección y ahora lo perdemos”.

Maximiliano Gómez estuvo en duda para ingresar en la lista de convocados, pero dos charlas terminaron convenciendo al entrenador de que ingresara en la nómina. “Nos apoyamos en las ganas de Maxi de revertir esto y ayudarnos. Tuve dos charlas importantes con él y me pidió que no lo descartara. En algún momento no lo vi bien y casi que aflojé, pero ayer me terminó convenciendo que iba a ser importante. En el vestuario, a través de un compañero mío, me mandó un mensaje de que estaba pronto”.