Nacional vs. Defensor Sporting en vivo por el Clausura: el tricolor busca una victoria impostergable en el GPC

El Nacional de Daniel Carreño recibe a Defensor Sporting este domingo desde las 16:30 horas en el Gran Parque Central por la séptima fecha del Torneo Clausura. Después de dos empates al hilo frente a Juventud y Wanderers, donde el Bolso dejó puntos claves en el tramo final del partido, pretenden regresar a la senda triunfal y estirar a ocho partidos el invicto del entrenador.

En la actualidad el tricolor tiene ocho puntos en seis jornadas y se ubica a siete del líder Montevideo City Torque.

Por su parte, el equipo liderado por Mauricio Larriera viene de imponerse 1-0 frente a Deportivo Maldonado en el Franzini y quieren estirar la racha, sobre todo tomando en cuenta que tienen apenas cinco puntos en la clasificación.

