Nacional vs. Defensor Sporting en vivo por el Clausura: el tricolor busca una victoria impostergable en el GPC

El Nacional de Daniel Carreño recibe a Defensor Sporting este domingo desde las 16:30 horas en el Gran Parque Central por la séptima fecha del Torneo Clausura. Después de dos empates al hilo frente a Juventud y Wanderers, donde el Bolso dejó puntos claves en el tramo final del partido, pretenden regresar a la senda triunfal y estirar a ocho partidos el invicto del entrenador.
En la actualidad el tricolor tiene ocho puntos en seis jornadas y se ubica a siete del líder Montevideo City Torque.
Por su parte, el equipo liderado por Mauricio Larriera viene de imponerse 1-0 frente a Deportivo Maldonado en el Franzini y quieren estirar la racha, sobre todo tomando en cuenta que tienen apenas cinco puntos en la clasificación.
Nacional y los cuatro puntos que se le escaparon en el cierre de dos partidos
Nacional registra siete partidos invicto desde el inicio del tercer ciclo de Daniel Carreño, pero frente a Juventud y Wanderers recibió el empate en el tramo final. En el primer caso el partido finalizó 2-2 y en el segundo 1-1.
Esteban Ostojich es el árbitro designado para el encuentro
Esteban Ostojich es el árbitro designado para el partido entre Nacional y Defensor Sporting. Estará escoltado por los asistentes Agustín Berisso y Federico Piccardo, al tiempo que Federico Arman será el cuarto árbitro.
En el videoarbitraje (VAR) dirán presente Diego Dunajec y Santiago Fernández.
La nómina de convocados de Defensor para visitar a Nacional
El equipo de Mauricio Larriera anunció sus 21 convocados para visitar el Gran Parque Central y entre los citados figura el capitán Guillermo De los Santos, el arquero Kevin Dawson y jóvenes como Xavier Buscayzacú, Nicolás Scotti y Tomás Pozzo.
Los 21 convocados de Nacional para enfrentar a Defensor
El tricolor dio a conocer la nómina de convocados para recibir a Defensor con la ausencia de Agustín Rogel, quien fue preservado tras arrastrar una dolencia.
El que sí dice presente es el defensor juvenil Luciano Rodríguez, que fue elogiado por Daniel Carreño en la última conferencia y aseguró que está "pidiendo cancha".
Maxi Gómez, el goleador del anfitrión, también integra la lista después de haber sido probado este sábado.