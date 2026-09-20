Así quedaron las tablas del Torneo Clausura, Anual y Descenso tras la remontada de Nacional sobre Defensor

La séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya aún no terminó, pero sin lugar a dudas ya se dio el partido de la etapa. Nacional caía 0-2 en el Gran Parque Central ante Defensor Sporting, pero lo dio vuelta 3-2 en cuatro minutos y en los descuentos confirmó una victoria que lo deja con vida en el último torneo del año.

La paridad de fútbol uruguayo volvió a hacer que una fecha fuera muy atractiva. La etapa se abrió con la victoria 2-1 de Progreso, último en los promedios, pero que sumó tres puntos sobre la hora ante Boston River en Florida e incluso el Sastre terminó confirmando el fin de ciclo de su entrenador Ignacio Ithurralde.

También fue trabajosa la victoria 2-1 de Peñarol frente a Cerro en el Tróccoli. El aurinegro quedó a la espera de su partido pendiente ante Montevideo City Torque por la cima del Clausura, los Ciudadanos son líderes, y se subió a la cima de la tabla Anual a la espera de lo que ocurra en el partido entre Liverpool y Racing, que cerrarán la jornada este domingo desde las 20:00 en el Parque Viera.

Otro de los equipos que vuelve a prenderse en la acumulada es Deportivo Maldonado¸ que se recuperó de la derrota sufrida ante Defensor Sporting y en el Domingo Burgueño Miguel derrotó 2-0 a Cerro Largo.

Albion sigue sin ganar y comienza a complicarse en los promedios. Víctima de errores propios, cayó 3-1 frente a Juventud de Las Piedras en el estadio Luis Franzini en el partido que abrió la jornada del domingo, que siguió en Jardines del Hipódromo. Allí Montevideo Wanderers pudo igualar la línea de Cerro fuera de la zona roja, pero no supo liquidarlo y Danubio rescató un empate 1-1 que no conforma a ninguno de los dos.

Este lunes, desde las 19:30 en el Parque Palermo, Central Español recibirá a Montevideo City Torque con la oportunidad para los Cuidadanos de sacar ventaja como líderes del Clausura y prenderse también en la pelea por la tabla Anual.