A la uruguaya: Boca le ganó 2-0 el clásico a San Lorenzo con goles de Leandro Lozano y Miguel Merentiel

Boca juniors visitó este domingo el Nuevo Gasómetro de San Lorenzo para jugar por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Argentina, donde gracias a dos goles uruguayos el Xeneize se pudo llevar la victoria y los tres puntos para consolidarse en la parte alta de la tabla de posiciones del grupo A.

Los dos goles llegaron en el complemento: el lateral derecho ex-Nacional, Leandro Lozano, abrió la cuenta a los 57 minutos de juego, mientras que el delantero formado en Peñarol, Miguel Merentiel, sentenció la victoria a los 72 minutos.

En el equipo de San Lorenzo, que conduce técnicamente Rubén Darío Insúa, también fueron titulares dos jugadores uruguayos en la línea de fondo: el central Guzmán Corujo y el lateral zurdo Mathías De Ritis. Ambos completaron los 90 minutos del partido en la cancha.

Así fue el gol de Leandro Lozano

Cuando iban 57' de juego en el estadio del Cuervo, Charly Lozano avanzó con pelota por la derecha, tocó para Leonel Flores que llegó hasta la línea de fondo y se la devolvió al uruguayo. Lozano pisó el área y definió de zurda, un tiro fuerte y raso que se metió contra el primer palo del arquero.

¡¡OTRA VEZ VOS, LEANDRO!! Lozano se asoció con Leonel Flores y definió con un zurdazo para el 1-0 parcial de Boca vs. San Lorenzo en el Clásico de la fecha 10 del #TorneoClausura. ¡El uruguayo venía de marcar el gol del Xeneize vs. San Pablo en la CONMEBOL #Sudamericana! pic.twitter.com/WJn85vpeV7 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2026

Así fue el gol de Miguel Merentiel

El segundo de Boca fue un golazo por el caño que tiró Lautaro Blanco contra el lateral, antes de mandar el centro raso perfecto para que Merentiel entrara por el centro para empujarla hacia la red.