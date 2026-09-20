Real Madrid confirmó lesión de Valverde durante el derbi ante Atlético de Madrid, a días de la gira con Uruguay

Federico Valverde sufrió un traumatismo severo en el tobillo izquierdo durante la derrota 2-1 del derbi Real Madrid-Atlético de Madrid, según arrojó la exploración a la que se sometió el uruguayo al finalizar el encuentro. En este contexto, el Merengue comunicó que el Pajarito había sufrido "un traumatismo severo en el tobillo izquierdo" y que será "sometido a nuevas pruebas en las próximas horas".

La acción se dio tras recibir en la primera mitad una dura entrada del surcoreano Kang-in Lee y el mediocampista siguió jugando, de hecho, completó los 90 minutos.

Esta falta fue, junto a un pisotón del argentino Cuti Romero sobre el inglés Jude Bellingham, el foco de la crítica del Real Madrid sobre el arbitraje en el derbi, que tanto el técnico José Mourinho como el club, a través de sus canales oficiales, se encargaron de poner en el centro del análisis de un partido en el que el descuento de Antonio Rüdiger a los 89 no alcanzó y Atlético de Madrid se impuso con goles de Alex Grimaldo (de penal a los 53') y Jonathan David (59'). Dean Huijsen de Real Madrid fue expulsado a los seis minutos del segundo tiempo.

Esta lesión, pese a ser leve, abre una pequeña duda de que Valverde, que está entre los convocados de Diego Forlán para los encuentros amistosos de la selección uruguaya en Asia, viaje a los compromisos internacionales ante Japón (24/9), Corea del Sur (28/9) e India (6/10).

Cabe recordar que FIFA unificó la ventana de setiembre y de octubre, lo cual hizo más extensa la fecha FIFA, la cual permite hasta cuatro partidos de disputa. Teniendo en cuenta que restan 16 días para el último partido, existe una pequeña chance de que el jugador pueda disputar alguno de los partidos, lo cual dependerá de su evolución y la voluntad del club y el jugador.

Forlán y parte de la delegación ya se encuentran en Japón. Uruguay había partido el jueves y aterrizó en la noche del sábado (hora local) en Sendai, ciudad que está a unos 25 minutos del Q&A Stadium donde la Celeste se medirá el próximo jueves ante los nipones a las 7:05 horas (19:05 horario local). La selección se alojará en el hotel, The Westin Sendai.

El comunicado de Real Madrid

Parte médico de Valverde.https://t.co/CRDVVxndiF — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 20, 2026

Con información de EFE.