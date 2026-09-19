Diego Forlán ya está en Japón pensando en su debut como DT de Uruguay y tuvo una particular bienvenida

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) informó a través de sus redes oficiales el arribo del cuerpo técnico de la selección de Uruguay a Japón, donde la Celeste iniciará su gira por Asia en la disputa de la Kirin Challenge Cup frente a la selección local, en la ciudad de Rifu, ubicada en Miyagi.

La delegación había partido el jueves y aterrizó en la noche del sábado (hora local) en Sendai, ciudad que está a unos 25 minutos del Q&A Stadium donde la Celeste se medirá ante los nipones a las 7:05 horas (19:05 horario local). La selección se alojará en el hotel, The Westin Sendai.

En el posteo se ve a Diego Forlán firmando autógrafos y también a Diego Pérez, su asistente. El resto del cuerpo técnico está compuesto por Santiago Ferro y Diego Estavillo como preparadores físicos e Ignacio Bordad como entrenador de arqueros. Además la cuenta oficial de la selección recuerda el pasaje del Balón de Oro del Mundial de Sudáfrica 2010 por Japón, donde jugó en Cerezo Osaka.

El primer entrenamiento para la selección en suelo nipón será el miércoles cuando vayan arribando los jugadores del plantel que aún no finalizaron la actividad con sus clubes.

Tras el partido Uruguay partirá a Seúl al día siguiente donde disputará su segundo amistoso frente a Corea del Sur el lunes 28 a las 8:00 (20:00 horario local), en el estadio mundialista de dicha ciudad. El Mayfield Hotel Seoul será la casa de la Celeste hasta el miércoles 30 cuando partirá hacia Calcuta, donde se hospedará en el Taj Bengal Hotel y jugará ante India el martes 6 de octubre en el Salt Lake Stadium a las 10:30 (19:00 horario local).

Llegamos a Japón ✈️ pic.twitter.com/V3nfzeglXQ — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 19, 2026

AUF anunció conferencias de prensa del entrenador desde Asia.

Recordar que FIFA unificó la ventana de setiembre y de octubre, lo cual hizo más extensa la fecha FIFA, la cual permite hasta cuatro partidos de disputa.