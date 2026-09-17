Forlán previo a los amistosos de Uruguay: la ausencia de Luis Suárez, la vuelta de Nández y su sistema táctico

Diego Forlán habló con la prensa antes de viajar rumbo a Asia, donde tendrá su debut como entrenador de la selección absoluta de Uruguay ante Japón, Corea del Sur e India, horas después de dar a conocer su primera lista de 26 convocados.

“Contento y con unas expectativas muy lindas, teniendo en cuenta el tipo de partidos que tenemos. Japón, Corea son partidos de primerísimo nivel. India es una selección un poco más desconocida, pero tuve la oportunidad de jugar allá durante ocho meses y hay jugadores de gran nivel. Obviamente estar al frente de la selección uruguaya es para mí todo un orgullo y privilegio, así que muy contento”, expresó.

Sobre los criterios para conformar la convocatoria, Forlán explicó: “En el rendimiento de los jugadores. Obviamente y gracias a Dios, el fútbol uruguayo tiene muchísimos jugadores de muy buen nivel y por todas partes. En este caso son 26 y bueno tratamos de elegir en este momento y convocar a aquellos jugadores que tienen la oportunidad de rendir para la selección de la mejor manera”.

“Es una situación que obviamente no la había vivido: tener esa posibilidad de elegir entre una variedad enorme de jugadores de grandísimo nivel. Es un problema lindo”, agregó.

Respecto a la ausencia de Luis Suárez, el entrenador contó que mantiene una comunicación habitual con el delantero: “Con Luis hablo siempre, no cambió ahora porque sea el entrenador de la selección, tenemos una grandísima amistad. La verdad, en ese sentido hablamos directamente, no hay ningún problema. Como lo dije yo en conferencia, podría tener la oportunidad de ser un jugador convocable, porque está teniendo un buen rendimiento y lo que significa siendo Luis Suárez”.

Diego Forlán y Luis Suárez en el Mundial de Sudáfrica 2010. Foto: Archivo/El País

Pero enseguida señaló que fue una decisión también del propio Suárez: “Hemos hablado y de hecho fue más una decisión de él, por lo que está viviendo hoy en día, y teniendo en cuenta que la competencia oficial que tenemos por delante es la Copa América 2028. Es bastante lejana y le pareció mejor enfocarse en sus desafíos con el club”.

En cuanto al sistema táctico que utilizará, aseguró que maneja distintas posibilidades: “Tenemos varios esquemas en la cabeza, por suerte tenemos un nivel de jugadores que se pueden adaptar a diferentes estilos de sistema táctico”.

“En estos primeros días que vamos a estar ahí, no vamos a tener la oportunidad de trabajar tanto como quisiéramos, pero como entrenador de la selección uno entiende que los jugadores van llegando de acuerdo a su cronograma de partidos. Más o menos tenemos una idea con el cuerpo técnico y lo vamos a decidir según los jugadores que estén en mejores condiciones físicas. 4-4-2, 4-2-3-1, hay algunas opciones que vamos a probar, y si tenemos la chance de trabajar mejor”, detalló.

Sobre el regreso de Nahitan Nández a la selección, destacó su polifuncionalidad y experiencia: “Con Nahitan nos conocemos bastante, tuvimos la oportunidad de jugar juntos en Peñarol. Es un jugador que conocemos sus cualidades físicas, técnicas, tácticas... Lo conozco como persona y es un jugador que es importante tenerlo”.

Nahitan Nández contra Estados Unidos- Copa América 2024. Foto: Redes oficiales de la Selección Uruguaya.

“No solo por lo que puede dar como un líder, por la experiencia y los años que tiene en la selección, sino por lo que te da adentro de la cancha: es un jugador que puede jugar en diferentes puestos”, agregó.

El poco tiempo de trabajo será otro de los factores a tener en cuenta antes del debut: “Uno cuando era jugador quería jugar los tres partidos, pero siendo entrenador entendés que es un viaje largo, poco descanso. Recién el miércoles vamos a tener un entrenamiento con el grupo entero, y es el día previo al partido”.

Por último, Forlán se refirió a las características que pretende para su Uruguay: “Tenemos un equipo de una gran jerarquía, jugadores con un nivel técnico muy bueno y eso te da la posibilidad de controlar, tener más el balón y ser directos”.

“Después ofensivamente tener la contundencia que todos estamos acostumbrados y que en el ideal de cualquier persona que le gusta el fútbol, queremos tener gol. Pero tenemos jugadores con características muy técnicas y físicas”, concluyó.

