Mirá la convocatoria de la selección de Uruguay de Diego Forlán para los amistosos ante Japón, Corea e India

Se dio a conocer la lista de convocados de Diego Forlán para la selección de Uruguay de cara a los amistosos ante Japón, Corea del Sur e India. Cachavacha tendrá su primera prueba al mando del combinado celeste.

Tras la magra actuación en el Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos, la selección uruguaya comienza un nuevo proceso al mando del que fue el mejor jugador de la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010. Aunque, a priori, sería de forma interina hasta que se lleven a cabo las elecciones en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que serán el año que viene.

Forlán fue contratado por la AUF para dirigir a la selección uruguaya Sub 20 de cara al Campeonato Sudamericano de esa categoría, que se disputará en enero del año que viene y aún no tiene sede confirmada. En tanto, el exjugador del Manchester United dirigirá al combinado celeste mayor.

Luego de realizar una lista de reservados, Diego Forlán se encargó de definir los 26 convocados con los que contará de cara a los tres partidos que tiene por delante la Celeste.

Diego Forlán definió la lista de convocados para los los amistosos de la Fecha FIFA de setiembre-octubre 📋 pic.twitter.com/jCyIscLxT8 — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 16, 2026

La lista de convocados de Diego Forlán:

Arqueros: Santiago Mele, Christopher Fiermarín y Thiago Cardozo.

Defensas: Guillermo Varela, Nahitan Nández, Santiago Mouriño, Sebastián Cáceres, Ronald Araujo, José María Giménez, Juan Rodríguez, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria y Joaquín Piquerez.

Volantes: Rodrigo Bentancur, Facundo Bernal, Lucas Torreira, Federico Valverde, Rodrigo Zalazar, Brian Rodríguez, Facundo Pellistri, Maximiliano Araújo y Giorgian de Arrascaeta.

Delanteros: Martín Satriano, Federico Viñas, Rodrigo Aguirre y Darwin Núñez.

Entre las principales novedades de la nómina están las presencias de jugadores como Thiago Cardozo, Juan Rodríguez y Facundo Bernal, así como también retornos de la talla de Nahitan Nández y Lucas Torreira. A su vez, vuelven a la nómina otros futbolistas como Christopher Fiermarín, Santiago Mouriño y Martín Satriano.

Diego Forlán en su rol de entrenador, durante un entrenamiento en el Complejo Celeste. Foto: AUF

El primer paso de Cachavacha como interino será cuando se mida ante los nipones en el Q&A Stadium Miyagi, en Rifu, el jueves 24 de setiembre, desde las 19:05 horas locales, con una diferencia horaria de 12 horas más, por lo que serán las 07:05 de Uruguay cuando el juez pite el inicio del encuentro por lo que los locales (17° en el ranking FIFA) nombraron como la Copa Desafío Kirin 2026.

Cuatro días después, el lunes 28 de setiembre, Forlán tendrá su segunda prueba ante Corea del Sur, desde las 08:00 de la mañana de Uruguay en el Estadio Mundialista de Seúl. La selección con la que Uruguay empató 0-0 en Qatar 2022 se encuentra actualmente en el puesto 32° del ranking FIFA y jugará otros tres amistosos con Venezuela, Ecuador y Uzbekistán.

El último amistoso de la Celeste de Forlán será el martes 6 de octubre en el Estadio VYBK en Calcuta, capital del estado de Bengala Occidental y una de las ciudades más importantes y pobladas de la India.

La Asociación Uruguaya de Fútbol, a través de un comunicado informó que el cuerpo técnico además de tener a Diego Forlán contará con Diego Pérez como ayudante, Santiago Ferro y Diego Estavillo como preparadores físicos e Ignacio Bordad como entrenador de arqueros. La delegación partirá el jueves 17 al mediodía rumbo a Sendai, la primera ciudad donde permanecerá la Celeste. El vuelo está previsto para las 12:00.