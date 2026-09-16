Peñarol al cruce de Ache por una supuesta "operación económica" y solicitó al MEC que intervenga en la AUF

Peñarol negó que vaya a realizar una operación económica con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), luego de los dichos de Eduardo Ache, expresidente de Nacional e integrante del Comité Ejecutivo de la AUF, quien dio a entender que actualmente existe una operación de ayuda económica de la Asociación hacia el club aurinegro.

"No necesitó Peñarol (ayuda económica). Ahora creo que se está haciendo alguna operación para Peñarol", dijo Ache este miércoles en el programa Minuto 1 de Carve Deportiva.

A través de un comunicado, Peñarol explicó que realizó una consulta ante la AUF para conocer las condiciones de los contratos que le corresponden al club y evaluar la posibilidad de utilizarlos como garantía para obtener líneas de crédito.

“Preguntamos si podían darnos los papeles del contrato que nos corresponde para poder tenerlo en nuestro banco como garantía de líneas de crédito”, señaló el club.

Según Peñarol, desde la AUF se les informó que los contratos no serían entregados y que, en cambio, la Asociación ofrece adelantos a través de una entidad privada, con una tasa del 10% anual más gastos.

“Les dijimos que muchas gracias pero que Peñarol no quería ese crédito ni operaba así. Que es muy raro que ellos trabajen con una empresa privada y que solo puedas usar tus créditos y tu dinero solo pasando a través de ellos y de la empresa que ellos te brindan. Empresa que cobra un 10% de interés más gastos”, expresó el club.

Peñarol cuestionó además el mecanismo y vinculó la situación con la gestión de la AUF y con la situación económica de otras instituciones.

“Resulta claro, repito, como llevaron a la AUF, a Rampla y al Cndf a la situación económica que tienen hoy”, agregó el comunicado.

El club cerró ese punto con una aclaración explícita: “Peñarol no va a realizar ninguna operación con AUF”.

Peñarol solicitó al MEC que intervenga en la AUF

En el mismo comunicado, Peñarol informó que presentó una nota ante el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) para solicitar que intervenga respecto a la integración de los tribunales de la AUF.

Escudo Nacional en vidrio de la fachada del edificio sede del Ministerio de Educacion y Cultura, MEC, ubicado en Reconquista 535, en la Ciudad Vieja de Montevideo, ND 20241209, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

El club aseguró que en los últimos años solicitó “reiteradamente al Presidente de la AUF el cumplimiento del Estatuto y Reglamento respecto a la integración de los Tribunales de la AUF sin éxito alguno”.

Ante la falta de respuesta, Peñarol señaló que recurrió al MEC “a efectos que controle e intime a la AUF a modificar los miembros de los Tribunales que cumplieron ampliamente los 4 años que marca la norma, así como su integración completa y diversificada”.

Además, solicitó la conformación del Tribunal Arbitral Deportivo, organismo que, según el club, lleva ocho años sin ser creado.

Peñarol sostuvo que la creación de ese tribunal permitiría contar con una tercera instancia dentro de la AUF y evitar que los clubes deban recurrir directamente al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para resolver determinados conflictos.

“De esta forma se busca lograr mayor transparencia y seguridad a todos los actores de nuestro fútbol uruguayo que se defienden o reclaman ante nuestra Asociación”, concluyó el comunicado.