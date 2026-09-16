Caballo de los Santos: "Si se dan los resultados, mejor, pero nuestro trabajo es formar jugadores para Peñarol"

"Felicitaciones a todos por no alejarse del camino”, expresó vía redes sociales José Enrique de los Santos, conocido popularmente como el “Caballo”. Su mensaje, que no terminó ahí, es en referencia a los resultados positivos que consiguieron las distintas categorías juveniles de Peñarol en los clásicos frente a Nacional, que se jugaron en los últimos días. El Manya ganó en tres divisionales más Tercera División (no es considerada como división formativa), empataron en otra y el Bolso ganó la restante.

Como resultado, Peñarol obtuvo 10 de los 15 puntos en juego para tabla acumulada de formativas que tanto dolor de cabeza le dio al final del año pasado porque el tricolor le sacó un montón de puntos de diferencia (76). “El tema es que nosotros no trabajamos por resultados. Si se dan, mejor. Pero nosotros apostamos por la formación del futbolista y darle herramientas para que llegue a Primera División”, sostuvo el Caballo de los Santos, esta vez en diálogo con Ovación.

Asumió junto a Claudio “Popi” Flores y Sebastián Roquero al frente de la Coordinación de Divisiones Formativas de Peñarol en 2021, cuando Ignacio Ruglio inició su primer mandato. Desde entonces los tres han sido objetivo de innumerables críticas porque el club supuestamente “dejó de potenciar y vender juveniles” o “los juveniles que debutan en Primera no dan la talla”. Dos “enormes mitos de gente que toca de oído”, según el Caballo.

En su mensaje vía X (Twitter), también expresó: “Además del trabajo que se hace, ahora también se ganó!! 10 de 15 puntos le hicimos a Nacional. La tercera ganó hoy también. Que más van a decir? Hay que ser más respetuoso de las personas y del trabajo que hacen, Peñarol no má!! (sic)”.

Felicitaciones a todos por no alejarse del camino, además del trabajo que se hace, ahora también se ganó!! 10 de 15 puntos le hicimos a Nacional. La tercera ganó hoy también. Que más van a decir?

Hay que ser más respetuoso de las personas y del trabajo que hacen, Peñarol no má!! pic.twitter.com/VRjuSRxKdX — jose de los santos (@cabadelossantos) September 14, 2026

Según contó, su trabajo consiste en la gestión y planificación de los entrenamientos de todas las categorías, en diálogo constante con cada cuerpo técnico, fisios, psicólogos, asistentes sociales y, por supuesto, dirigentes.

A su entender, Peñarol en formativas tiene un proyecto de vanguardia. “Los gurises generalmente juegan los sábados y entre semana entrenan de mañana entre el Centro de Alto Rendimiendo y la Ciudad Deportiva. Ahí las jornadas se dividen en entrenamiento táctico en cancha, trabajo en sala y dos días de videoanálisis, donde ven funcionamiento colectivo e individual por posición, además de estudiar a los rivales los días previos a cada partido”, afirmó el exfutbolista campeón del Quinquenio con Peñarol.

Los entrenadores de cada divisional aurinegra en la actualidad son Lucas Alesandría en Sub-19, Carlos Umpiérrez en Sub -17, Gabriel Marzoa en Sub-16, Serafín García en Sub-15 y Juan Pablo Péndola en Sub-14. Parte del trabajo de los coordinadores es entrevistar y recomendar a los dirigentes de formativas a los potenciales directores técnicos para cada categoría, y en el día a día trabajar en conjunto para gestionar los entrenamientos y demás actividades de los adolescentes. Tanto los que viven en la Residencia de Juveniles próxima al Campeón del Siglo, como los que llegan cada día en ómnibus desde Montevideo y zonas aledañas a los complejos deportivos.

“Cuando entrevistamos entrenadores buscamos gente con vocación formadora, que es la base de nuestro trabajo. Por eso uno se calienta cuando llueven críticas porque no se consiguieron los resultados. Te repito: nosotros no queremos ganar clásicos ni campeonatos. Lógico, si ganamos espectacular. Pero el objetivo es formar a los chicos para pulir las condiciones que ya tienen y puedan convertirse en grandes futbolistas en el futuro”, sentenció.