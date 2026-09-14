Peñarol le ganó a Nacional por Tercera División y quedó con saldo positivo en los clásicos de formativas

Peñarol derrotó, desde atrás, 3-1 a Nacional por el clásico de la novena fecha del Torneo Clausura de la Tercera División en el Complejo Rentistas. El Mirasol cerró con saldo positivo el fin de semana de los clásicos en formativas: consiguió cuatro triunfos (1-0 en Sub 16, 1-0 en Sub 15, 2-1 en Sub 14 y 3-1 en Tercera División), un empate (0-0 en Sub 19) y una caída (2-1 en Sub 17).

Ni bien comenzó el complemento, Nacional tuvo la gran chance de abrir el marcador por medio de una acción que llevó a cabo Pavel Núñez, ingresó al área y lo bajó el defensor Ignacio López para que el árbitro Catriel Barreto pitara la pena máxima. El propio Núñez tomó la responsabilidad y decretó el 1-0 en el minuto 49 del segundo tiempo en el Complejo Rentistas.

Pavel Núñez celebra su gol en el clásico ante Peñarol en Tercera División. Foto: @JuvenilesAUF.

El elenco que conduce técnicamente Julio Mozzo alcanzó el empate por la misma vía con la que el Bolso se adelantó: un tiro desde el punto penal. Stiven Muhletahler agarró el esférico, remató al medio, el arquero Felipe Bianchi se jugó a la izquierda y así llegó el 1-1 en el minuto 59 en el escenario del Bicho Colorado.

El Mirasol logró remontar el resultado por medio de un doblete de Muhletahler y extendió la diferencia tras un rebote que aprovechó en el área Joaquín Pastorini.

Jugadores que tuvieron minutos en Primera División

En ambos equipos jugaron futbolistas que han sumando minutos en Primera División a lo largo de esta temporada. En el caso del Mirasol estuvieron Muhlethaler, Mateo Ureta y el delantero Luciano González. El extremo tiene en el lomo 13 encuentros en el equipo que dirige técnicamente Diego Aguirre en la actual campaña, Ureta solo jugó un partido y González solo vio acción en dos oportunidades en el primer equipo.

En el Bolso lo hizo Pavel Núñez, quien lleva disputados un total de 20 encuentros en la máxima división tricolor donde consiguió marcar un gol y aportó tres asistencias. Entre todos esos partidos acumula 592 minutos.

Cómo fueron los clásicos en formativas

Este fin de semana se llevaron a cabo los clásicos de las divisiones formativas del fútbol uruguayo. El primero se disputó el pasado viernes en el Parque Maracaná por la Sub 19 donde Peñarol y Nacional igualaron sin goles.

El sábado hubo cuatro choques entre Nacional y Peñarol en el Parque Capurro. El primero fue por la Sub 16 donde se dio el triunfo del conjunto Carbonero al vencer 1-0 al elenco tricolor gracias al tanto de Juan Ignacio Damián.

En el duelo de segunda hora se dio la victoria de Nacional por 2-1 ante Peñarol en Sub 17. Los goles del Bolso fueron hechos por Alexis Aguilera y Brandon Piroto, mientras que el tanto aurinegro fue de Carlos Esnal.

La actividad continuó con la victoria en Sub 15 de Peñarol sobre Nacional por 1-0 a través del tanto de Mateo Suárez. La jornada se cerró con la victoria 2-1 en Sub 14 del elenco Mirasol ante el albo por los goles de Luciano Olivera y Juan Manuel Vico, en tanto que Mauro Méndez marcó para Nacional.