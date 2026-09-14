La publicación de un juvenil de Peñarol a su amigo de Nacional tras el clásico de formativas: “Te amo felipon”

El pasado fin de semana se llevaron a cabo los clásicos de las divisiones formativas entre Peñarol y Nacional. El saldo fue positivo para el conjunto Mirasol: consiguió tres victorias (Sub 16 1-0, Sub 15 1-0 y Sub 14 2-1), un empate (Sub 19 0-0) y una caída (Sub 17 2-1). Y, justamente, en esa derrota se dio un hecho que llamó la atención en las redes sociales.

Fue por un posteo que publicó el futbolista de la Sub 17 de Peñarol, el delantero Facundo Martínez, quien se lo dedicó a su amigo y colega que se encuentra en la Sub 17 de Nacional, el defensor Felipe de León. “Hoy una publicación diferente a lo que soy de subir. Hoy una publicación con un amigo que me enseñó y compartí mucho”, inició el atacante del club Mirasol.

“La verdad nos tocó compartir muchas cosas, jugando en el baby en contra, a veces ganando, pero también perdiendo, nos tocó compartir selección que me ayudaste muchísimo y hasta el día de hoy me seguís ayudando, nos tocó defender cada uno nuestra camiseta siendo clásico rival, a veces ganando y a veces perdiendo, nos tocó compartir cosas fuera de la cancha también, juntadas con amigos, salidas juntos, risas, etc”, escribió Martínez sobre su amigo De León.

“Hoy amigo querido puedo decir que sos una de las personas más maravillosas que me dio la vida, agradecido de ser tu amigo y compartir esta rivalidad tan hermosa. Te amo feliponnnn”, concluyó Martínez.

No solo fue eso, sino que De León le respondió el posteo en Instagram. “Te amo mi hermano siempre juntos”, puso el futbolista del conjunto tricolor.

Siguen los clásicos

Este lunes se disputa el clásico de la Tercera División de formativas entre Nacional y Peñarol en el Complejo Rentistas, desde la hora 13:00, por la novena fecha del Torneo Clausura. El partido se podrá ver a través de Directv y AUF TV.

Cabe destacar que en la cima del Torneo Clausura hay tres equipos que están en lo más alto con 14 puntos y son Nacional, Montevideo City Torque y Peñarol. Es por esto que el clásico entre tricolores y aurinegros será muy importante para definir los puestos de vanguardia del certamen.

Montevideo City Torque, por su parte, visita a Juventud de Las Piedras en el complejo del elenco pedrense, a partir de la hora 11:00, de este lunes por la novena fecha del Torneo Clausura de la Tercera División de formativas. Otro duelo importante por la cima del Clausura.