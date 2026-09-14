Así se juega la tercera fecha de Copa AUF Uruguay: Peñarol regresa a Jardines y Nacional al Saroldi

La fase de grupos de la Copa AUF Uruguay se disputará entre el 16 y el 30 de setiembre, comenzando con el encuentro Progreso vs. Nacional en el Parque Saroldi, este miércoles desde las 15 horas por el grupo 5. El tricolor comparte la cima de su tabla junto a Albion, ambos con cuatro puntos.

El Gaucho, al igual que Oriental La Paz, ya está eliminado. Ninguno de los dos pudo sumar hasta el momento, pero además ya no pueden alcanzar a los que tienen encima por el sistema olímpico de desempate.

Por su parte, Peñarol, que es líder de su grupo con cuatro unidades, visitará el próximo jueves 24 de setiembre a Danubio en Jardines del Hipódromo (grupo 1), en un partido que irá sin público y ante un rival que viene de vencer por 4-0 en la sexta fecha del Torneo Clausura.

Esta tercera fecha será la que termine de delinear los 12 cupos restantes a la próxima ronda que saldrán de los líderes y escoltas de casa grupo y además los cuatro mejores terceros.

Calendario fecha 3 - Copa AUF

Thiago Espinosa con la pelota en el partido entre Danubio y Peñarol. Foto: Leonardo Mainé.

16 de septiembre



Progreso vs. Nacional (Grupo 5) | 15:00 | Parque Saroldi

(Grupo 5) | 15:00 | Parque Saroldi Albion vs. River Plate (Grupo 5) | 15:00 | Parque Palermo

17 de septiembre



Juventud vs. Racing (Grupo 4) | 15:30 | Parque Artigas

(Grupo 4) | 15:30 | Parque Artigas Central Español vs. Oriental (Grupo 4) | 15:30 | Parque Palermo

23 de septiembre



Boston River vs. Fénix (Grupo 6) | 15:30 | Campeones Olímpicos

(Grupo 6) | 15:30 | Campeones Olímpicos Liverpool vs. Colón (Grupo 6) | 15:30 | Parque Viera

(Grupo 6) | 15:30 | Parque Viera Cerro vs. Deportivo Maldonado (Grupo 3) | 20:00 | Estadio Tróccoli

(Grupo 3) | 20:00 | Estadio Tróccoli Wanderers vs. Cerrito (Grupo 3) | 20:00 | Parque Viera

24 de septiembre



Danubio vs. Peñarol (Grupo 1) | 15:30 | Jardines del Hipódromo

(Grupo 1) | 15:30 | Jardines del Hipódromo Mvd. City Torque vs. Atenas (Grupo 1) | 15:30 | Estadio Charrúa

30 de septiembre



Defensor Sporting vs. Plaza Colonia (Grupo 2) | 16:00 | Estadio Franzini

(Grupo 2) | 16:00 | Estadio Franzini Cerro Largo vs. Rentistas (Grupo 2) | 16:00 | Estadio Ubilla