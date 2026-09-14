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El País Ovación Fútbol

Así se juega la tercera fecha de Copa AUF Uruguay: Peñarol regresa a Jardines y Nacional al Saroldi

Esta ronda será la que termine de delinear los 12 cupos restantes a la próxima ronda que saldrán de los líderes y escoltas de casa grupo y además los cuatro mejores terceros.

El País
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14/09/2026, 11:07
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La salida de Nacional al Parque Saroldi para enfrentar a River Plate.
La salida de Nacional al Parque Saroldi para enfrentar a River Plate.
Foto: Estefanía Leal.

La fase de grupos de la Copa AUF Uruguay se disputará entre el 16 y el 30 de setiembre, comenzando con el encuentro Progreso vs. Nacional en el Parque Saroldi, este miércoles desde las 15 horas por el grupo 5. El tricolor comparte la cima de su tabla junto a Albion, ambos con cuatro puntos.

El Gaucho, al igual que Oriental La Paz, ya está eliminado. Ninguno de los dos pudo sumar hasta el momento, pero además ya no pueden alcanzar a los que tienen encima por el sistema olímpico de desempate.

Por su parte, Peñarol, que es líder de su grupo con cuatro unidades, visitará el próximo jueves 24 de setiembre a Danubio en Jardines del Hipódromo (grupo 1), en un partido que irá sin público y ante un rival que viene de vencer por 4-0 en la sexta fecha del Torneo Clausura.

Esta tercera fecha será la que termine de delinear los 12 cupos restantes a la próxima ronda que saldrán de los líderes y escoltas de casa grupo y además los cuatro mejores terceros.

Calendario fecha 3 - Copa AUF

Thiago Espinosa con la pelota en el partido entre Danubio y Peñarol.
Thiago Espinosa con la pelota en el partido entre Danubio y Peñarol.
Foto: Leonardo Mainé.

16 de septiembre

  • Progreso vs. Nacional (Grupo 5) | 15:00 | Parque Saroldi
  • Albion vs. River Plate (Grupo 5) | 15:00 | Parque Palermo

17 de septiembre

  • Juventud vs. Racing (Grupo 4) | 15:30 | Parque Artigas
  • Central Español vs. Oriental (Grupo 4) | 15:30 | Parque Palermo

23 de septiembre

  • Boston River vs. Fénix (Grupo 6) | 15:30 | Campeones Olímpicos
  • Liverpool vs. Colón (Grupo 6) | 15:30 | Parque Viera
  • Cerro vs. Deportivo Maldonado (Grupo 3) | 20:00 | Estadio Tróccoli
  • Wanderers vs. Cerrito (Grupo 3) | 20:00 | Parque Viera

24 de septiembre

  • Danubio vs. Peñarol (Grupo 1) | 15:30 | Jardines del Hipódromo
  • Mvd. City Torque vs. Atenas (Grupo 1) | 15:30 | Estadio Charrúa

30 de septiembre

  • Defensor Sporting vs. Plaza Colonia (Grupo 2) | 16:00 | Estadio Franzini
  • Cerro Largo vs. Rentistas (Grupo 2) | 16:00 | Estadio Ubilla

Así están las tablas de la Copa AUF Uruguay:

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