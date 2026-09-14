Así se juega la tercera fecha de Copa AUF Uruguay: Peñarol regresa a Jardines y Nacional al Saroldi
Esta ronda será la que termine de delinear los 12 cupos restantes a la próxima ronda que saldrán de los líderes y escoltas de casa grupo y además los cuatro mejores terceros.
La fase de grupos de la Copa AUF Uruguay se disputará entre el 16 y el 30 de setiembre, comenzando con el encuentro Progreso vs. Nacional en el Parque Saroldi, este miércoles desde las 15 horas por el grupo 5. El tricolor comparte la cima de su tabla junto a Albion, ambos con cuatro puntos.
El Gaucho, al igual que Oriental La Paz, ya está eliminado. Ninguno de los dos pudo sumar hasta el momento, pero además ya no pueden alcanzar a los que tienen encima por el sistema olímpico de desempate.
Por su parte, Peñarol, que es líder de su grupo con cuatro unidades, visitará el próximo jueves 24 de setiembre a Danubio en Jardines del Hipódromo (grupo 1), en un partido que irá sin público y ante un rival que viene de vencer por 4-0 en la sexta fecha del Torneo Clausura.
Esta tercera fecha será la que termine de delinear los 12 cupos restantes a la próxima ronda que saldrán de los líderes y escoltas de casa grupo y además los cuatro mejores terceros.
Calendario fecha 3 - Copa AUF
16 de septiembre
- Progreso vs. Nacional (Grupo 5) | 15:00 | Parque Saroldi
- Albion vs. River Plate (Grupo 5) | 15:00 | Parque Palermo
17 de septiembre
- Juventud vs. Racing (Grupo 4) | 15:30 | Parque Artigas
- Central Español vs. Oriental (Grupo 4) | 15:30 | Parque Palermo
23 de septiembre
- Boston River vs. Fénix (Grupo 6) | 15:30 | Campeones Olímpicos
- Liverpool vs. Colón (Grupo 6) | 15:30 | Parque Viera
- Cerro vs. Deportivo Maldonado (Grupo 3) | 20:00 | Estadio Tróccoli
- Wanderers vs. Cerrito (Grupo 3) | 20:00 | Parque Viera
24 de septiembre
- Danubio vs. Peñarol (Grupo 1) | 15:30 | Jardines del Hipódromo
- Mvd. City Torque vs. Atenas (Grupo 1) | 15:30 | Estadio Charrúa
30 de septiembre
- Defensor Sporting vs. Plaza Colonia (Grupo 2) | 16:00 | Estadio Franzini
- Cerro Largo vs. Rentistas (Grupo 2) | 16:00 | Estadio Ubilla
Así están las tablas de la Copa AUF Uruguay:
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