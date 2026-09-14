La natación dominó la mañana del lunes para Uruguay en los Juegos Odesur y Angelina Solari clasificó a otra final

Enviado a Rosario, Argentina

Los Juegos Odesur ya transitan por su segundo día de competencias y luego de un domingo espectacular para la delegación de Uruguay con la medalla de oro de Angelina Solari en los 100 metros libres de natación, este deporte volvió a acaparar la atención en la mañana de este lunes.

Es que la piscina del Invencible Centro Acuático Provincial de Rosario —en medio de un gran marco de público— fue testigo de más actuaciones de los celestes y que cinco competidores salieron a escena en la jornada matutina.

Pasaditas las 9:00 de la mañana, las primeras en salir a escena fueron Abril Aunchayna y Giuliana Pereira en las eliminatorias de los 100 metros espalda. Abril fue quinta en el Heat 1 con 1’05”20 y no pudo avanzar a la final, pero la disputará, mientras que Giuliana terminó sexta en el Heat 2 con 1’05”39 y tampoco consiguió el pasaje a la definición que será en el turno vespertino.

¿Qué pasó con Abril Aunchayna? La uruguaya quedó novena en la general y al bajarse la argentina Laila Chain —debido a que la competidora de apenas 15 años tiene una gran cantidad de pruebas por delante en Rosario—, se le abrió la puerta para entrar entre las mejores ocho que disputarán la final de los 100 metros espaldas este lunes a las 18:12.

Luego llegó el momento para Nicole Frank, que el domingo se había clasificado a dos finales y por decisión persona solo compitió en una. La uruguaya nadó en las eliminatorias de los 200 metros pecho, fue tercera en el Heat 2 con 2’38”84 y avanzó a la final que la tendrá esta tarde buscando un podio en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026.

Nicole Frank en los Juegos Odesur de Santa Fe 2026. Foto: Enrique Arrillaga.

Más tarde volvió a salir a escena Angelina Solari, quien después de un domingo soñado, compitió este lunes en las eliminatorias de los 50 metros mariposa, prueba en la que fue cuarta en su serie con 27”46 y avanzó a la final del turno vespertino donde irá en busca de otra medalla en Rosario.

"Ayer fue una locura. Me costó hasta irme a dormir porque todavía no caigo en lo que pasó. Me tocó en los 50 mariposa y a nivel sudamericano es una prueba mucho más difícil porque aún no me destaco tanto, pero quedé cerca de mi tiempo y voy a aprovechar esta tarde el estar en una nueva final para, primero que nada, intentar bajar mi marca, y después ver qué puede suceder", contó Angelina Solari a Ovación luego de la jornada matutina.

Angelina Solari en los Juegos Odesur de Santa Fe 2026. Foto: Enrique Arrillaga.

Por último, Juan Manuel Ergui, fue otro de los uruguayos que estuvo nuevamente en el Invencible Centro Acuático Provincial y lo hizo en las eliminatorias de los 100 metros libres, fue quinto en su serie con 1’56”34 y no pudo avanzar a la final de la jornada de la tarde.