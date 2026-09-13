Juegos Odesur 2026: Angelina Solari ganó la primera medalla de oro para Uruguay en natación con récord incluido

Enviado a Rosario, Argentina

Uruguay cosechó su primera medalla de oro en los Juegos Odesur y llegó de la mano de Angelina Solari que se impuso en los 100 metros libres de natación. La atleta lo consiguió además con récord incluido porque lo hizo en un tiempo de 55.41, el mejor tiempo nacional, bajando por primera vez los 56 segundos en su carrera.

Cabe recordar que Solari ya había confirmado su muy buen momento en este deporte e hizo el mejor tiempo de las series en la prueba de los 100 metros libres, quedando a solamente 2 centésimas de igualar su récord nacional establecido en 56"06. La uruguaya marcó 56"08 en la competencia que se desarrolló en la mañana del domingo y que le permitió avanzar a la final que se disputó por la tarde.

🏊‍♀️🥇 ¡Oro y récord nacional para Angelina Solari!



La uruguaya se quedó con los 100 metros estilo libre con un tiempo de 55.41 y, por primera vez en su carrera, bajó la barrera de los 56 segundos. pic.twitter.com/yojedRnmRf — OVACIÓN (@ovacionuy) September 13, 2026

Solari, de tan solo 18 años, quedó por delante de la peruana Rafaela Fernandini (55.65) y dejó a la brasileña Luanna Nunes (55.67) cerrando el podio en una competencia donde participaron los ocho mejores tiempos de la jornada matutina donde se registraron las clasificaciones.

La uruguaya todavía tiene más competencias por delante teniendo en cuenta que este lunes participará de los 50 metros mariposa, el martes será el turno de los 100 metros mariposa, mientras que el miércoles participará de los 50 metros libres, el mismo estilo en el que ganó este domingo, pero con la mitad de recorrido. Recordar que en cada competencia disputará primero la clasificación y en caso de avanzar volverá a participar por medalla.

🥇 La emoción después de hacer historia: Angelina Solari festejó su oro y el récord nacional en los 100 metros libre junto a su entrenador, Emiliano Piaggio. pic.twitter.com/JpJ8fODVBL — OVACIÓN (@ovacionuy) September 13, 2026

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