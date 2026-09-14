Qué uruguayos compiten hoy, lunes 14 de setiembre, en los Juegos Odesur de Santa Fe 2026 y dónde verlos en vivo
El primer evento del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028 tendrá una nueva jornada de actividad con varias disciplinas que contarán con atletas celestes en las tres ciudades sede.
La de hoy será la segunda jornada de los Juegos Odesur y una nueva oportunidad para seguir cargando el medallero celeste. Sin ir más lejos, Uruguay volverá a tener abundante participación en natación donde se cosechó la primera presea en la pasada jornada y en este deporte la competencia iniciará temprano porque desde las 09:00 habrá actividad.
Abril Aunchayna (09:00) será la primera en los 100 metros espalda femenino -heat 1-, mientras que Giuliana Pereira (09:02) saldrá a escena por la misma modalidad -heat 2-, ambas buscando un lugar en la final que se disputará mañana desde las 18:12.
Luego será el turno de Nicole Frank (09:12) que también buscará clasificar a la competencia por medallas pero en los 200 metros pecho femenino, mientras que Angelina Solari (09:33) volverá a competir, pero esta vez en los 50 metros mariposa apostando a sendas finales que serán 18:28 y 19:04, respectivamente.
En masculino el que saldrá a escena es Juan Manuel Ergui (09:28) con la clasificación en los 200 metros libre donde intentará meterse en la final que se desarrollará a las 18:37. Quien ya está en la disputa por medallas es Lucas Young, quien competirá en la definición de los 200 metros pecho masculino desde las 18:31.
Por la mañana (09:00) también será el día 2 de Valorant masculino en los E-Sports donde Uruguay enfrentará a Chile y a Uruguay. A su vez, en el Invencible arena se desarrollará la clasificación all around individual femenino en gimnasia artística con la participación de Paulina Paz desde las 09:30.
A las 10:00 será el turno de esgrima en espada individual femenino con Martina Paz y Ariana Cedrez y a la misma hora comenzará la participación de patín artístico sobre ruedas: primero será con el femenino a cargo de Romina Franca y Zaira González y desde las 12:00 será el masculino con Mateo Martínez.
También a las 10:00, Britney Serena y Victoria Gerlach participarán del pentatlón moderno en el individual femenino, mientras que desde las 14:00 competirán en la misma disciplina Emiliano Silva y Ticiano Castro.
El Jockey Club Rosario vivirá la clasificatoria individual y final por equipos en adiestramiento desde las 12:15.
Por el Grupo D del volley playa masculino habrá duelo entre Uruguay y Chile desde las 16:00 con Lucas Mocellini y Nicolás Llambias representando a la Celeste.
En la Estación Belgrano de Santa Fe habrá bochas con Celeste Alaniz y Cristian Calero ante la dupla chilena (15:30) en la fase clasificatoria de petenca mixto, mientras que en punto raffa volo mixto serán Valentina Pérez y Facundo Fierro los representantes de Uruguay, desde las 17:00.
En Rafaela la actividad tendrá ciclismo de montaña con la final de cross country olímpico masculino donde participará Andrés Gelpes desde las 11:30. A las 12:55 será el turno de Mateo Lluberas en la clasificación de bmx freestyle.
Además también habrá boxeo donde Antonella Iturriaga (hasta 54 kg) se medirá con la venezolana Diana Marquez a las 15:30 por cuartos de final, misma instancia de Gonzalo Velázquez (hasta 90 kg) ante el colombiano Jhojan Caicedo desde las 17:00.
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