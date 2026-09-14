Qué uruguayos compiten hoy, lunes 14 de setiembre, en los Juegos Odesur de Santa Fe 2026 y dónde verlos en vivo

La de hoy será la segunda jornada de los Juegos Odesur y una nueva oportunidad para seguir cargando el medallero celeste. Sin ir más lejos, Uruguay volverá a tener abundante participación en natación donde se cosechó la primera presea en la pasada jornada y en este deporte la competencia iniciará temprano porque desde las 09:00 habrá actividad.

Abril Aunchayna (09:00) será la primera en los 100 metros espalda femenino -heat 1-, mientras que Giuliana Pereira (09:02) saldrá a escena por la misma modalidad -heat 2-, ambas buscando un lugar en la final que se disputará mañana desde las 18:12.

Luego será el turno de Nicole Frank (09:12) que también buscará clasificar a la competencia por medallas pero en los 200 metros pecho femenino, mientras que Angelina Solari (09:33) volverá a competir, pero esta vez en los 50 metros mariposa apostando a sendas finales que serán 18:28 y 19:04, respectivamente.

En masculino el que saldrá a escena es Juan Manuel Ergui (09:28) con la clasificación en los 200 metros libre donde intentará meterse en la final que se desarrollará a las 18:37. Quien ya está en la disputa por medallas es Lucas Young, quien competirá en la definición de los 200 metros pecho masculino desde las 18:31.

Por la mañana (09:00) también será el día 2 de Valorant masculino en los E-Sports donde Uruguay enfrentará a Chile y a Uruguay. A su vez, en el Invencible arena se desarrollará la clasificación all around individual femenino en gimnasia artística con la participación de Paulina Paz desde las 09:30.

A las 10:00 será el turno de esgrima en espada individual femenino con Martina Paz y Ariana Cedrez y a la misma hora comenzará la participación de patín artístico sobre ruedas: primero será con el femenino a cargo de Romina Franca y Zaira González y desde las 12:00 será el masculino con Mateo Martínez.

También a las 10:00, Britney Serena y Victoria Gerlach participarán del pentatlón moderno en el individual femenino, mientras que desde las 14:00 competirán en la misma disciplina Emiliano Silva y Ticiano Castro.

El Jockey Club Rosario vivirá la clasificatoria individual y final por equipos en adiestramiento desde las 12:15.

Por el Grupo D del volley playa masculino habrá duelo entre Uruguay y Chile desde las 16:00 con Lucas Mocellini y Nicolás Llambias representando a la Celeste.

En la Estación Belgrano de Santa Fe habrá bochas con Celeste Alaniz y Cristian Calero ante la dupla chilena (15:30) en la fase clasificatoria de petenca mixto, mientras que en punto raffa volo mixto serán Valentina Pérez y Facundo Fierro los representantes de Uruguay, desde las 17:00.

En Rafaela la actividad tendrá ciclismo de montaña con la final de cross country olímpico masculino donde participará Andrés Gelpes desde las 11:30. A las 12:55 será el turno de Mateo Lluberas en la clasificación de bmx freestyle.

Además también habrá boxeo donde Antonella Iturriaga (hasta 54 kg) se medirá con la venezolana Diana Marquez a las 15:30 por cuartos de final, misma instancia de Gonzalo Velázquez (hasta 90 kg) ante el colombiano Jhojan Caicedo desde las 17:00.