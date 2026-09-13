De finalistas en natación a un partidazo en beach volley: así fue el inicio de los Juegos Odesur para Uruguay

Enviado a Rosario, Argentina

Los Juegos Odesur ya están en marcha y la delegación de Uruguay tuvo su estreno este domingo por la mañana con varias disciplinas en acción, destacándose la clasificación a la final de tres nadadoras, un partidazo en beach volley masculino y presencia en gimnasia artística.

También hubo esgrima, aguas abiertas, e-Sports y ecuestres antes de la jornada de la tarde en la que salen a escena las selecciones de hockey en ambas ramas y el boxeo.

Y precisamente en aguas abiertas se dio el estreno de Uruguay en estos Juegos Suramericanos porque a las 9:05 se tiró al agua Pilar Cañedo en la final que se disputó en el Lago Parque Sur de Santa Fe. La sanducera de 21 años finalizó la prueba en el puesto 11 entre las 16 participantes con un tiempo de 2 horas, 09 minutos y 16 segundos.

En esgrima se dio el debut de Uruguay en estos Juegos con Alejandra Papuchi en la fase de grupos de florete femenino individual. La competidora celeste cayó 5-1 con Mariana Nelz de Brasil, luego con Mariana Soriano de Perú con idéntico resultados, después con Anabella Acurero de Venezuela, también 5-1, con Arantza Inostroza de Chile 5-2 y con Tatiana Prieto de Colombia 5-1, cerrando su jornada con caía ante Valentina Cassanello de Argentina 5-3.

Sobre el mediodía salió a escena Guillermo Maclean, quien en su estreno en sable individual venció a Renato Saliba por 5 a 2. Luego, en su segunda presentación, cayó con el argentino Juan Bacha 5-1 y más tarde con el venezolano José Quintero, también 5-1. En su cuarta presentación, el uruguayo perdió con el colombiano Juan Pacheco 5-0 y más tarde cayó con el chileno Ricardo Álvarez 5-4.

Angelina Solari en la natación de los Juegos Odesur de Santa Fe 2026. Foto: Santiago Faux - COU.





En el Invencible Centro Acuático Provincial de Rosario, la natación celeste dejó muy buenos resultados ya que tres competidoras de la delegación avanzaron a las finales de la jornada vespertina.

Angelina Solari confirmó su muy buen momento en este deporte e hizo el mejor tiempo de las series en la prueba de los 100 metros libres, quedando a solamente 2 centésimas de igualar su récord nacional establecido en 56"06. La uruguaya marcó 56"08 y avanzó a la final de la jornada vespertina.

Por otra parte, Nicole Frank se clasificó a la final en las dos pruebas en las que se tiró a la piscina en la mañana de este domingo como los 200 metros combinados (fue sexta con 2'24"56) y los 100 metros pecho (terminó séptima con 1'12"81).

Por decisión de la deportista, Frank solo competirá en la final de los 100 metros pecho ya que optó por no ser parte de la definición de los 200 metros combinados ya que apuesta a enfocarse a la otra competencia que tiene muy poca diferencia de minutos en su horario de disputa.

Abril Aunchayna fue otra de las uruguayas que también avanzo a una final y lo hizo en la prueba de los 50 metros espalda (fue octava con 29"88), especialidad en la que la nadadora es dueña del récord nacional con 29"13. En esta misma competencia, Giuliana Pereira no logró avanzar a la final luego de ser décima con un tiempo de 30"23.

Víctor Rostagno en la gimnasia de los Juegos Odesur de Santa Fe 2026. Foto: Enrique Arrillaga.

En lo que respecta a la gimnasia artística, Víctor Rostagno volvió a los eventos del ciclo olímpico y este domingo compitió en la sub división 1 del all arround msculino finalizando en el octavo lugar con 70.150 puntos y a la espera de los resultados de la sub división 2 que se disputa por la tarde para saber si avanza o no.

En beach volley, Uruguay dijo presente con un partidazo entre las duplas celestes que integran el Grupo D de la competición. Sebastián Rubio y Luciano Fernández se repusieron tras un complicado primer set y derrotaron 2-1 a Nicolás Llambías y Lucas Mocellini con parciales de 5-21, 21-16 y 15-12.

El partido de beach volley entre las duplas uruguayas en los Juegos Odesur de Santa Fe 2026. Foto: Enrique Arrillaga.

A las 16:00, la dupla ganadora se medirá ante los olímpicos primos chilenos Marco Grimalt y Esteban Grimalt en el Picadero del Predio Ferial de la Rural, en el Parque de la Independencia.