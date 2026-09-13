Qué deportistas uruguayos compiten hoy, domingo 13 de setiembre, en los Juegos Odesur y dónde verlos en vivo

Los Juegos Odesur tendrán este domingo su primera jornada de actividades deportivas luego de lo que fue el sábado la espectacular ceremonia inaugural en el Monumento a la Bandera de Rosario.

Y habrá mucha presencia de deportistas uruguayos tanto en la ciudad de Rosario como en Santa Fe y también en Rafaela, que son los tres epicentros que tienen la edición número 13 de los Juegos Suramericanos que marcan el comienzo del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

La delegación celeste tendrá actividad durante toda la jornada. En Rosario, la primera en salir a escena será Alejandra Papuchi en las pruebas preliminares de florete de esgrima a partir de las 9:00 de la mañana.

La natación sale a escena también con varios competidores de la rama masculina y femenina con las series por la mañana. A las 9:24, Nicole Frank nadará en el Heat 2 de los 200 metros combinados, mientras que 9:38 se tira al agua Angelina Solari en el Heat 2 de los 100 metros libres femeninos. Luego, a las 9:48 compite Nicole Frank en las series de 100 metros pecho y 9:50 se estrena Leonardo Nolles en las clasificatorias de los 100 metros libres en el Invencible Centro Acuático Provincial, donde a las 9:55 compiten Abril Aunchayna y Giuliana Pereira en las clasificatorias de los 50 metros espalda.

Víctor Rostagno en la clasificación del all arround masculino será quien estrene la presencia de la gimnasia uruguaya en los Juegos Odesur y lo hará en el Invencible Arena desde las 10:00 de la mañana. Muy cerca de ese escenario y en la cancha 2 del Picadero Rural debutará el beach volley con cruce de uruguayos ya que por el Grupo D se enfrentarán Lucas Mocellini y Nicolás Llambias frente a Sebastián Rubio y Luciano Fernández desde la hora 12:00. Luego, desde las 16:00, Mocelini y Llambías se medirán ante la dupla chilena de los Grimalt

La delegación uruguaya en los Juegos Odesur. Foto: Enrique Arrillaga.

A las 12:25 y en el Jockey Club de Rosario saldrán a escena los deportes ecuestres con Mallmann, Morales y Lazcano en la clasificatoria de adiestramiento.

Por otra parte y desde las 13:00, habrá e-Sports en el L2 Arena de Rosario con Martín Rey debutando frente a Claudio Olhaberry de Chile en la fase de grupos de EAFC26 masculino en el que desde las 14:00, el mismo Martín Rey se medirá ante Luis Castellanos de Colombia, a las 15:00 enfrentará a Jorge Juares de Venezuela y a las 18:00 jugará ante el peruano Luis Suárez.

Manuela López, representante femenina de EAFC26, enfrentará a la paraguaya Verónica Chávez a las 13:00, luego se medirá ante Cindy Espinosa de Ecuador a las 14:00, a las 15:00 con Patricia Pérez de Perú y a las 17:00 chocará con la argentina Daniela Arias.

A las 14:00, el equipo uruguayo de valorant mascuino integrado por Bonilla, Clementino,

Coelho, González, Pérez y Magnone jugará ante Chile y más tarde, desde las 18:00 horas, Emiliano Ghigi enfrentará al argentino Néctar Coleff en assetto corsa GT.

A las 18:00 horas está previsto el inicio de las finales del all arround masculino de gimnasia que podría llegar a contar con Víctor Rostagno, mientras que a esa hora comenzarán las finales de natación a las que los uruguayos buscarán acceder en las clasificatorias de la mañana.

Ceremonia de izado de banderas de los Juegos Odesur en Rosario. Foto: Enrique Arrillaga.

Los uruguayos en Santa Fe que debutan en los Juegos Odesur 2026

En la ciudad de Santa Fe, habrá tres eventos con presencia de uruguayos. La primera en salir a escena será Pilar Cañedo, quien a las 9:05 de la mañana competirá en las aguas abiertas, prueba que tiene 10 kilómetros y que se desarrollará en el Lago Parque Sur.

En la tarde debuta el hockey de Uruguay en los Odesur ya que a las 14:00 las Cimarronas enfrentarán a Perú y desde las 16:00 horas, los Cimarrones se medirán ante Brasil.

El boxeo sale a escena en Rafaela

La sede de Rafaela solamente tendrá actividad para los uruguayos con boxeo, deporte en el que a partir de las 15:00 horas en el Invencible Rafaela, competirá Lucas Fernández.

El pugilista uruguayo que supo ser medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, arrancará este evento en cuartos de final enfrentándose a Noé Barrientos de Bolivia.

Cabe recordar que las competencias de los deportistas uruguayos en los Juegos Odesur se pueden ver en vivo a través de Antel TV, COU TV y canal 5.