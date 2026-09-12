Se izaron las banderas en los Juegos Odesur y la delegación de Uruguay tuvo una presencia de lujo en Rosario

Enviado a Rosario - Argentina

En cada lugar del mundo en el que suena el Himno Nacional de Uruguay, la emoción es tan grande como las expectativas de los 338 deportistas celestes que defenderán al país en los Juegos Odesur este sábado tendrán su ceremonia inaugural en Rosario desde la hora 19:30.

Y precisamente en esa ciudad, al igual que en Santa Fe y Rafaela, este viernes se vivió una jornada más que especial con el izado de las banderas que dieron por inauguradas de manera oficial las respectivas Villas Sudamericanas de estas tres ciudades que albergarán la edición número 13 de los Juegos Suramericanos.

Y entre los 15 países que participan de este primer evento del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, está Uruguay, por lo que una de las banderas que ayer tuvo su izado en las villas fue la de esta delegación que tiene muchas expectativas en Santa Fe 2026.

Ovación dijo presente en la ceremonia de izado celebrada en Rosario, donde también quedó inaugurada oficialmente la Villa Sudamericana que está ubicada en el predio del ex Batallón 121 de esa ciudad y que cuenta con cinco torres de edificios con 245 apartamentos y 1485 camas que recibirán a más de 1.400 personas entre deportistas e integrantes de las delegaciones.

El acto que se celebró bajo un inestable clima que mezcló viento, lluvia y por momentos sol, contó con la presencia de autoridades locales y referentes deportivos, destacándose el izamiento de la bandera argentina por partida doble —como organizador y como competidor—, la de la Organización Deportiva Sudamericana (Odesur) y la del Comité Olímpico Internacional (COI) con sus respectivos himnos.

Ceremonia de izamiento de las banderas en Rosario de los países participantes en los Juegos Odesur. Foto: Enrique Arrillaga.

Luego, la ceremonia tuvo el izado de las banderas del resto de los países participantes y mientras los pabellones se levantaban, sonaban los himnos de cada nación que fue presentada en orden alfabético: Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

👉 Así se izó la bandera uruguaya en la villa sudamericana de Rosario de cara a los Juegos Odesur, que se van a disputar del 12 al 26 de setiembre.



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Como dato de color, el viento le jugó una mala pasada a varios de los cadetes de las fuerzas de seguridad y militares (que actúan como funcionarios o efectivos asignados al protocolo ceremonial) en el izado de las banderas y algunos fueron asistidos por los integrantes de las delegaciones deportivas.

Por Uruguay, el jefe de misión, el exremero olímpico Rodolfo Collazo, encabezó la delegación y los deportistas referentes fueron Nicole Frank de natación y Nicolás Llambías de beach volley. demás, asistieron representantes de pesas como Emilia Sarraute y Nicolás Pisano, Angelina Solari de natación y la delegación de e-Sports.

El momento del izamiento de la bandera uruguaya en la ceremonia de Rosario de los Juegos Odesur. Foto: Enrique Arrillaga.

También acompañaron a la comitiva celeste el presidente del Comité Olímpico Uruguayo, Fernando Ucha, el expresidente Julio César Maglione, el secretario general, Washington Beltrán, y el emabajador de Uruguay en Argentina, Diego Cánepa.

En Santa Fe, mientras tanto, la delegación de Uruguay en la ceremonia de izado tuvo como representantes a Belén Barreiro de la selección de hockey femenino y a Emiliano Piaggio, entrenador de aguas abiertas.