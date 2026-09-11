Espasandín sobre la polémica por la lista de la Sub 20 en los Odesur y la “idea” que construyen con Forlán

Santiago Espasandín, entrenador de la selección uruguaya Sub 20 en los Juegos Odesur, se refirió a la polémica que hubo entorno al armado de la lista de 18 jugadores. Se dio a conocer una el pasado 3 de setiembre y este miércoles se reveló la definitiva porque algunos clubes resolvieron no prestar sus jugadores.

“Cuando asumimos con Diego Forlán, la lista preliminar era cerca de 40 jugadores y estaba armada por exigencia del Comité Olímpico a mediados de julio”, comenzó el técnico en rueda de prensa sobre la dinámica para diagramar la nómina final.

“Después con el grupo, que en definitiva conformamos, estamos muy conformes; los chiquilines vienen entrenando muy bien esta semana de preparación, adaptándonos a las características y cómo vamos a enfrentar a los rivales”, apuntó en rueda de prensa el asistente del cuerpo técnico que comanda Diego Forlán en la Sub 20.

Estuvo la posibilidad de que Nacional no cediera a los cinco futbolistas que fueron convocados, pero al final no fueron Luciano Rodríguez, Agustín dos Santos y Luciano González. En tanto que Peñarol no cedió a Brian Barboza y Estevan Pereyra. Los otros que quedaron afuera por decisión de sus clubes fueron Yury Oyarzo de Racing, Facundo Aristegui de Boston River y Alan Torterolo de Defensor Sporting.

Le consultaron por el hecho de que los clubes le dieran la espalda a la selección, a lo que el entrenador contestó: “Lo que depende de nosotros es la observación, análisis de rendimiento de los jugadores y elegir a los que entendemos que pueden competir hoy en día de mejor manera. Eso no significa nada porque es el hoy, la foto del día de hoy”.

“Los jugadores que están en primera división, que participan en los equipos profesionales, la realidad de los clubes cambia por resultados, por diferentes situaciones y es semana a semana”, ejemplificó.

Además, añadió: “Es distinto con aquellos jugadores que están compitiendo en formativas, en Sub 19, que es más estable en cuanto al cuerpo técnico, a la realidad deportiva. Y eso como cambia semana a semana, son cosas que podían pasar. Es una realidad que la entendemos, la comprendemos y por eso actuamos en consecuencia”.

La idea de la Sub 20

Diego Forlán, DT de la selección uruguaya Sub 20. Foto: @Uruguay.

Espadandín estará a cargo del combinado celeste juvenil en los Juegos Odesur porque Diego Forlán estará abocado a los partidos amistosos de la selección de Uruguay mayor que serán ante Japón el 24 de setiembre, Corea del Sur el 28 de ese mismo mes e India el 6 de octubre.

En ese sentido, el exentrenador de las formativas de Nacional afirmó estar conforme con la preparación para esta competencia porque han podido “preparar algunas cosas con Diego Forlán, que es el líder”.

“Estamos construyendo una idea que nos identifica a la hora de competir y estamos en ese proceso. Lo que conspira contra eso son los pocos entrenamientos, pero es una realidad que está presente y que nosotros nos tenemos que adaptar. Después dependerá la competencia para ver cómo estamos”, destacó.

La participación de Uruguay en los Juegos Odesur

Con respecto a la participación de la selección uruguaya Sub 20 en los Juegos Odesur, debutará ante la Vinotinto el jueves 17 de setiembre desde las 14:00, mientras que contra la Albiceleste se medirá el sábado 19 de setiembre a las 14:00. Por último cerrará la serie el lunes 21 de setiembre cuando a las 10:00 choque ante la selección guaraní.

La lista de la selección uruguaya Sub 20 en los Juegos Odesur

Los elegidos por Santiago Espasandín para representar a la Celeste en los Juegos Odesur en Santa Fe son: Axel Amaral (Al Ain), Felipe Ortíz (Deportivo Maldonado), Valentino Würth (Montevideo City Torque), Benjamín García (Montevideo City Torque), Rodrigo Álvez (Peñarol), Ahmed Njankuo (River Plate), Thomas Sorensen (Albion), Román Clematte (Nacional), Julio Daguer (Peñarol), Mateo Soria (Nacional), Lautaro Ultra (Dinamo Zagreb), Ezequiel Amaro (Paysandú), Facundo Martínez (Montevideo City Torque), Emiliano Domínguez (Liverpool), Kevin Suárez (Defensor Sporting), Thiago Fernández (Racing), Agustín López (Wanderers), Lautaro Navarro (Defensor Sporting).