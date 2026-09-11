Danubio sancionado tras invasión de sus hinchas ante MC Torque: jugará sin público ante Peñarol por Copa Uruguay

Danubio fue sancionado por la invasión de sus hinchas en el partido frente a Montevideo City Torque. A raíz de eso la Comisión Disciplinaria resolvió que el franjeado juegue dos partidos a puertas cerradas y se dio por concluido el encuentro frente al Ciudadano con el marcador de 2-0 que traía el partido.

Esto afecta el partido en el que el equipo de Leonel Rocco enfrentará a Peñarol el jueves 24 de setiembre a puertas cerradas. El resto de la sanción la cumplirá en Copa AUF Uruguay, ya sea en un partido que oficie como local en fase eliminatoria o bien en una futura edición del torneo.

La Comisión entiende justifica la responsabilidad al franjeado por "las facilidades que obtuvieron los hinchas de esa institución para acceder grupalmente al campo de juego".

A su vez indica que "la gravedad de los mismos (los hechos de agresión), que implicaron cánticos amenazantes o violentos dirigidos por un grupo de los parciales de la entidad; la situación de evidente peligro para la seguridad de los propios jugadores y, finalmente, el efectivo ingreso al campo de juego con finalidades de agresión a los referidos protagonistas del espectáculo deportivo, no garantiza la seguridad para un futuro inmediato".