En medio de un clima hostil, hinchas de Danubio invadieron la cancha para increpar a sus jugadores

Danubio atraviesa un presente duro. Malos resultados lo tienen en zona de descenso y de la tribuna empieza a bajar un clima cada vez más hostil del hincha, que mira con preocupación una situación que ya vivió hace apenas cinco años.

Pero el clásico "jugadores" tras el segundo gol de Montevideo City Torque en la caída del equipo franjeado por la Copa AUF Uruguay 2-0 se le sumó una situación mayor, cuando en el tiempo adicional del juego hinchas invadieron el terreno de juego del Charrúa y empujaron tanto a Facundo Balatti, como a Sebastián Rodríguez.

minutos después, los hinchas de Danubio entraron para cagar a los jugadores a trompadas https://t.co/bVj1TLak3W pic.twitter.com/ecdVnO5QxT — Marcos (@marcosquintann2) September 2, 2026

De hecho se puede observar desde un video que circula en redes filmado desde la tribuna de Danubio, como Balatti intenta evitar la confrontación, pero aún así es agredido. La policía tardó en accionar e incluso quien salió al cruce fue el arquero Kevin Martínez, que intercambió golpes con el hincha hasta que fue separado por sus compañeros.

En la previa a recibir a Peñarol en Jardines del Hipódromo el próximo sábado, el ambiente se vuelve cada vez más espeso y los futbolistas no deben luchar solo contra los malos resultados y una tabla del descenso que aprieta, sino también con la presión de una hinchada que excedió un límite en la jornada del miércoles a la noche, ya con agresión sobre los jugadores.

En la cancha Danubio había tenido un comienzo optimista de partido, no pudo traducir en la red su mejor momento y tras el ingreso de Facundo Pizzichillo promediando el segundo tiempo, Montevideo City Torque dominó y Nahuel da Silva terminó por sentenciar el triunfo con un doblete en los últimos 15 minutos de juego.

El Ciudadano igualó en su grupo de la Copa AUF Uruguay al franjeado y Peñarol, pero este último deberá jugar su partido aún ante Atenas, quien cierra la tabla sin unidades. Recordar que clasifican dos por serie y los cuatro mejores terceros.