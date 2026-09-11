El Nacional de Carreño prepara cuatro cambios en el 11 para visitar a Wanderers por la sexta del Clausura

Nacional prepara cuatro cambios para enfrentar este sábado a Wanderers por la sexta fecha del Torneo Clausura, en el Parque Viera. El equipo de Daniel Carreño presenta variantes en la última línea, el mediocampo y el ataque, además de un cambio en el esquema táctico respecto al empate ante Juventud.

La primera modificación será obligada. Sebastián Coates no estará a disposición del entrenador luego de haber salido sentido durante el primer tiempo ante Juventud. En su lugar ingresará Agustín Rogel, una variante que Carreño ya había utilizado durante ese encuentro. Rogel volverá a acompañar a Francisco Calvo en la zaga.

El segundo cambio será el ingreso de Camilo Cándido por Tomás Viera en el lateral izquierdo. La intención del entrenador es contar con mayor proyección por ese sector y darle más profundidad al equipo cuando Nacional tenga la pelota.

En ofensiva también habrá una variante. Rodrigo Martínez ingresará por Juan Cruz de los Santos como extremo izquierdo. Martínez fue titular en el clásico ante Peñarol, luego pasó a ocupar un lugar entre los suplentes y tuvo un buen ingreso frente a Juventud. A eso se suma el rendimiento irregular que ha mostrado De los Santos, factores que le abrieron nuevamente la puerta de la titularidad.

El cuarto cambio será la inclusión de Rubén Botta, quien será titular por segunda vez desde su llegada a Nacional. El argentino había comenzado desde el inicio ante Albion por la Copa AUF Uruguay y ahora tendrá una nueva oportunidad desde el arranque, en este caso en lugar de Santiago Silva.

La presencia de Botta modifica también la estructura del mediocampo. Nacional pasará a jugar con un 4-2-3-1, con dos volantes de características más defensivas, Lucas Rodríguez y Luciano Boggio, y Botta como mediapunta, por detrás del delantero. De esta manera, Carreño busca sumar creatividad y generación de juego sin resignar equilibrio en la mitad de la cancha.

El equipo que se perfila para enfrentar a Wanderers es: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Francisco Calvo, Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio; Gastón Martirena, Rubén Botta, Rodrigo Martínez; Maximiliano Silvera.

Por otra parte, Luciano González no estará en consideración para este encuentro. El juvenil, que tuvo minutos durante el clásico, fue titular este viernes en el clásico de la categoría Sub 19 ante Peñarol, disputado en el Parque Maracaná, que terminó con empate 0-0.