Tras negativa de los clubes, estos son los jugadores que citó Santiago Espasandín para la Sub 20 en los Odesur

Tras algunas negativas por parte de ciertos clubes de ceder a sus futbolistas, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dio a conocer la lista final de convocados del entrenador Santiago Espasandín para la selección uruguaya Sub 20 de cara a los Juegos Odesur en Santa Fe.

La casa madre del fútbol uruguayo había dado a conocer una nómina de 18 jugadores el pasado jueves que era la final para representar a la Celeste juvenil, pero a raíz de que algunos clubes decidieran no prestar a ciertos jugadores llevó a que se produjeran ciertos cambios.

En un principio estaba la posibilidad que Nacional no cediera a los cinco futbolistas convocados, pero al final no fueron Luciano Rodríguez, Agustín dos Santos y Luciano González. En tanto que Peñarol no cedió a Brian Barboza y Estevan Pereyra. Los otros que quedaron afuera por decisión de sus clubes fueron Yury Oyarzo de Racing, Facundo Aristegui de Boston River y Alan Torterolo de Defensor Sporting.

Finalmente, los elegidos por Espasandín para representar a la Celeste en los Juegos Odesur en Santa Fe son: Axel Amaral (Al Ain), Felipe Ortíz (Deportivo Maldonado), Valentino Würth (Montevideo City Torque), Benjamín García (Montevideo City Torque), Rodrigo Álvez (Peñarol), Ahmed Njankuo (River Plate), Thomas Sorensen (Albion), Román Clematte (Nacional), Julio Daguer (Peñarol), Mateo Soria (Nacional), Lautaro Ultra (Dinamo Zagreb), Ezequiel Amaro (Paysandú), Facundo Martínez (Montevideo City Torque), Emiliano Domínguez (Liverpool), Kevin Suárez (Defensor Sporting), Thiago Fernández (Racing), Agustín López (Wanderers), Lautaro Navarro (Defensor Sporting).

Espasandín forma parte del cuerpo técnico que conduce Diego Forlán en la selección uruguaya Sub 20. Pero como Cachavacha estará abocado a los tres partidos amistosos que tendrá con la mayor (Japón, Corea e India) es que su asistente estará a cargo de la delegación celeste que irá a Argentina por los Juegos Odesur.

La participación de Uruguay en los Juegos Odesur

Ante la Vinotinto será el estreno el jueves 17 de setiembre desde las 14:00, mientras que ante la Albiceleste se medirá el sábado 19 de setiembre a las 14:00. Por último cerrará la serie el lunes 21 de setiembre cuando desde las 10:00 choque ante las selección guaraní.