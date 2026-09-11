Uruguay en los Juegos Odesur: la delegación completa, los deportes a seguir y por qué es un punto de inflexión

Enviado a Rosario, Argentina

A pocas horas del comienzo de la edición número 13 de los Juegos Suramericanos, también llamados Juegos Odesur, la expectativa de la extensa e histórica delegación de Uruguay crece y se basa en la ilusión de representar al país, pero también en el trabajo previo para competir a este nivel en el primer evento del esperado ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

Es que muchas disciplinas empiezan su camino para poder llegar a la meta máxima de un deportista como los Juegos Olímpicos y es por eso que Santa Fe 2026 será el gran punto de partida.

Uruguay, con 338 atletas en 35 deportes, buscará mejorar la actuación de Asunción 2022, edición en la que conquistó un total de 40 medallas: ocho de oro, 14 de plata y 18 de bronce.

Y en esta oportunidad, la nueva gestión del Comité Olímpico Uruguayo (COU) viene trabajando desde fines de 2024 en varias disciplinas a las que se entiende desde el organismo que hay que apoyar porque tienen nivel para la alta competencia.

El Parque de la Independencia de Rosario se apronta para los Juegos Odesur. Foto: Enrique Arrillaga.

“Venimos haciendo un trabajo diferente para apoyar a los deportes que cuentan con atletas que realmente tienen posibilidades de llevarnos hacia un gran objetivo que tenemos como la medalla olímpica, algo que Uruguay no logra desde Sydney 2000”, le contó a Ovación Fernando Ucha, presidente del COU, agregando: “Y quizás suene feo decirlo pero con aquellas federaciones, deportes o atletas que aún no han alcanzado ese nivel, se empezará a hacer otro trabajo más de base, pero hoy Uruguay tiene que poner el foco en los deportistas que tienen nivel y estos Odesur marcarán un punto de inflexión para nuestro deporte porque a partir de este evento veremos cómo seguimos en materia de apoyos”.

Ucha remarcó también que si bien las medallas son importantes, están los logros deportivos de la superación: “No necesariamente un atleta tiene que conseguir una medalla para que lo apoyemos. Tal vez logra superar sus marcas o sus anteriores actuaciones y no se sube a un podio en Santa Fe 2026, pero sí demuestra que hay avances y con ese tipo de deportistas queremos empezar a trabajar seriamente. Ni que hablar con los que consigan medallas también”.

“Las expectativas son las mejores porque si bien nuestro objetivo es superar la cantidad de medallas de Asunción, queremos que cada deportista supere su rendimiento y las medallas son la consecuencia del trabajo. No es aspiracional. Si trabajaste bien, se te da”, explicó el titular del COU.

El Centro de Prensa de los Juegos Odesur 2026 en Rosario. Foto: Enrique Arrillaga.

Desde el COU también se persigue otro objetivo y es el de alcanzar las 10 medallas de oro en los Odesur, algo que para Uruguay sería un indicio de mejora.

Deportes como el remo, de gran momento, canotaje, ciclismo, atletismo con exponentes que la vienen rompiendo, el taekwondo, el handball, el hockey femenino, el surf, l natación, el karate, la vela, el boxeo, la gimnasia, el judo aspiran a subirse al podio en Santa Fe 2026, donde Capi, la mascota, ya está lista al igual que toda la delegación celeste.