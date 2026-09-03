Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026: Uruguay viajará con una delegación histórica con un objetivo claro

Uruguay dirá presente en una nueva edición de los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026 que se llevarán a cabo entre el 12 y el 26 de setiembre con tres ciudades argentinas como sede y una delegación que será histórica.

Es que la Celeste estará representada en Rosario, Santa Fe y Rafaela por 332 deportistas en 34 disciplinas con un objetivo claro de superar la cantidad de medallas que la delegación obtuvo en Asunción 2022, donde consiguió 40 preseas.

En tal sentido, el Comité Olímpico Uruguayo, que el domingo organizó una jornada para compartir con todos los deportistas en el Estadio Charrúa, este miércoles tuvo la despedida oficial de la delegación en el Palacio Legislativo.

En el Salón de los Pasos Perdidos se realizó la ceremonia de entrega del Pabellón Nacional y también la despedida de la delegación oficial de Uruguay que participará en esta edición número 12 de Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026.

Manuela Vilar del Valle y Ricardo Fabini, abanderados de Uruguay en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026. Foto: Lucía Pérez / COU.

La Presidenta de la Asamblea General, Ing. Carolina Cosse; el Secretario Nacional del Deporte, Prof. Alejandro Pereda; y el Presidente del Comité Olímpico Uruguayo, Fernando Ucha, hicieron entrega del Pabellón Nacional a los abanderados de la delegación.

Quienes encabezarán a la Celeste serán dos referentes del deporte uruguayo como Manuel Vilar del Valle de la selección uruguaya de hockey y Ricardo Fabini, un histórico de la vela.

Vilar del Valle, referente de las Cimarronas, es la máxima goleadora en la historia de la selección uruguaya de hockey y llega a estos Juegos con una destacada trayectoria internacional. Es doble medallista de bronce en Odesur, tras conseguir el tercer puesto en Santiago 2014 y Asunción 2022. Su presente también la encuentra entre las protagonistas del hockey uruguayo ya que viene de conquistar la medalla de bronce en la Copa Panamericana disputada en Montevideo en 2025.

Rodolfo Collazo será el jefe de misión del Comité Olímpico Uruguayo en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026. Foto: Lucía Pérez / COU.

Por otra parte, Fabini es un referente histórico de la vela uruguaya, medallista de plata en Odesur 2022 y doble medallista panamericano, con preseas obtenidas en Mar del Plata 1995 y Lima 2019. Además, representó a Uruguay en dos Juegos Olímpicos, consolidando una trayectoria de décadas en el máximo nivel internacional. En su preparación rumbo a Santa Fe, viene de conquistar recientemente la medalla de plata en la Copa Federación Peruana de Vela y como dato a destacar, competirá en la clase snipe junto a su hija Marina.

Cabe recordar que al tener los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026 tres ciudades sede, el Comité Olímpico Uruguayo destinó a un referente por localidad siendo Rodolfo Collazo —exremero olímpico— el jefe de misión.

La delegación de Uruguay con el Pabellón Nacional de cara a los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026. Foto: Lucía Pérez / COU.

En Rosario la delegación tendrá como responsable a Marcelo Filipelli, en Santa Fe a Juan Morelli y en Rafaela a Raúl Comesaña.

Los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026, que marcarán el inicio del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, tendrán la presencia de más de 5.000 deportistas de 15 países que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas.