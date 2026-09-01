Ciclismo: Eric Fagúndez se bajó de la convocatoria para la selección de Uruguay por una "decisión personal"

Empezó setiembre y acercan fechas importantes para selección de ciclismo de Uruguay, porque primero están los Juegos Sudamericanos 2026 en Santa Fe (Argentina) y más adelante el Mundial de Ruta y Contrarreloj en Montreal (Canadá). Sin embargo, en las últimas horas se confirmó una baja importante para la Celeste sobre ruedas: Eric Fagúndez, uno de los tres ciclistas profesionales uruguayos corriendo en Europa, se bajó por motivos personales.

El corredor del Burgos Burpellet BH de España, que además en los últimos días confirmó su pase al Caja Rural–Seguros RGA de España a partir del año que viene, compartió un mensaje en redes sociales para comunicar su decisión. "Esta vez no podré estar presente", expresó entre otras cosas el vergarense.

"Quería compartirles una decisión personal muy difícil. Para mí, representar a Uruguay siempre es el honor más grande y un privilegio del que me siento profundamente afortunado", comenzó el pedalista en su mensaje, y confirmó: "Esta vez no podré estar presente".

"Han sido días complejos de evaluar, organizar y poner en la balanza qué era lo mejor para mi carrera en este momento", explicó, y finalmente agradeció la comprensión del Comité Olímpico Uruguayo (COU) y la comisión técnica de la Celeste: "Quiero agradecer la consideración y la convocatoria al COU y todo el respaldo y la comprensión que recibí por parte de la comisión técnica de la Selección Uruguaya, y que sigan confiando en mi significa muchísimo. Gracias a todos los que me acompañan siempre".

Eric Fagúndez vía Instagram.

Profesional desde 2022 y cambia de equipo en 2027

Eric Fagúndez tiene 27 años compite a nivel profesional desde 2022, siempre para el Burgos Burpellet BH. Fue quien volvió a poner la bandera uruguaya en una gran vuelta desde Fabricio Ferrari (2013 y 2017) y Héctor Rondán, décadas atrás. Tiene dos medallas panamericanas de bronce: una en ruta (2023) y otra en contrarreloj (2026), y representó a Uruguay en los Juegos Olímpicos de París 2024.

En los últimos días se confirmó que comenzará su quinta temporada como ciclista profesional del nivel ProTour con una camiseta distinta a la que lució en estos últimos cuatro años. El oriundo de Vergara (Treinta y Tres) cambia de equipo y deja el Burgos para integrar la plantilla del Team Caja Rural–Seguros RGA, también español, con contrato por dos años hasta 2028.

El acuerdo se oficializó este miércoles mediante un comunicado del Caja Rural en el que destacaron la "solidez y regularidad" que le puede brindar el uruguayo al bloque del equipo. Será el cuarto uruguayo en defender la camiseta color verde y blanco, luego de Fabricio Ferrari (entre 2010 y 2018 a nivel ProTour), Mauricio Moreira (2018-2019 a nivel Continental) y Thomas Silva (2024-2025 a nivel ProTour).

"Con Eric Fagúndez (Vergara, 1998), el equipo retoma además su exitosa relación con los corredores uruguayos", expresó el equipo con sede en Pamplona, Navarra (norte de España).