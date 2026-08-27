Felipe Klüver volvió a hacer historia en el Mundial de Remo al ganar la medalla de plata en el single peso ligero

Felipe Klüver volvió a hacer historia para el deporte uruguayo en el Mundial de Remo en Países Bajos, ya que conquistó la medalla de plata en el single peso ligero masculino (LM1x), con un tiempo de 6:51.50, quedando a solo 3.73 segundos del campeón mundial, el griego Petros Gaidatzís.

Tras su título mundial en el Campeonato Mundial de Remo en Shanghái 2025, Klüver vuelve a subir al podio y confirma su lugar entre los mejores remeros del planeta.

No fue lo único positivo para la delegación uruguaya, debido a que Nicole Yarzon logró una gran actuación en el Mundial de Remo en Países Bajos porque terminó en el sexto lugar en el single peso ligero femenino (LW1x), con un tiempo de 7:48.59. Se trató de una gran evolución de la uruguaya porque en el pasado campeonato mundial había finalizado en el puesto número 12.

Nicole Yarzón en el Mundial de remo de Ámsterdam 2026. Foto: World Rowing

Más de los uruguayos

Bruno Cetraro en el Mundial de remo de Ámsterdam 2026. Foto: World Rowing

Bruno Cetraro, otro gran referente del remo uruguayo, también está participando del Mundial de Remo en Ámsterdam 2026. “Quiero mandarles un saludo muy grande a todos, agradecerles por el apoyo y contarles que hoy dimos un pasito más, estamos clasificados para los cuartos de final y vamos a seguir luchando”, manifestó el remero que el próximo viernes 28 de agosto, desde la hora 8:37 de Uruguay, buscará un lugar en la semifinal de Single Sculls abierto.

Desde que Bruno Cetraro y Felipe Klüver terminaron sextos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, hubo un antes y un después en una generación de remeros uruguayos que sigue creciendo y representando a nivel mundial. Klüver fue campeón mundial Sub 23 y senior y Cetraro terminó sexto en el Mundial de Shanghai 2025.

Histórico para el deporte uruguayo

Felipe Kluver Ferreira en el Mundial de remo de Ámsterdam 2026. Foto: World Rowing

La actividad para Felipe Klüver y Nicole Yarzon aún no llegó a su fin en Ámsterdam 2026. Si bien consiguieron resultados muy buenos, los dos van por hecho inédito para el remo uruguayo y es que tenga en competencia una dupla doble par mixto.

Esta será compuesta por Klüver e Yarzon y saldrá a escena el sábado 29 de agosto a partir de la hora 11:17 de Uruguay.

El recorrido de Felipe Klüver y Nicole Yarzon

Los dos atletas debutaron el pasado lunes, Klüever ganó su regata y Yarzón terminó en la séptima posición. Ambos pasaron así a las semifinales que les dieron lugar a la final de este jueves 27 de agosto. Klüver, que defendía el título mundial, logró ganar la medalla de plata, mientras que nuestra compatriota contó con una gran mejora si se compara su desempeño en el Mundial de Remo en Shanghái 2025.