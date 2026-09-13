Fernando Ucha: cuánto se invirtió para los Juegos Odesur y qué necesita Uruguay para recibir un evento así

Enviado a Rosario, Argentina

La ceremonia inaugural de los Juegos Odesur ya quedó atrás. La gran fiesta celebrada ayer en el Monumento a la Bandera de Rosario le abrió paso a las actividades deportivas que hoy comenzarán a desarrollarse extendiéndose hasta el sábado 26 de setiembre.

Y ahí estará Uruguay. La Celeste buscará superar su actuación de Asunción 2022, edición en la que conquistó 40 medallas pero hay un punto más ambicioso porque desde el Comité Olímpico Uruguayo quieren superar la barrera de las 10 medallas de oro, algo que desde Lima 1990 –se ganaron 13 oros– no ocurre.

Pero para alcanzar esa meta el COU diseñó un plan estratégico que comenzó a fines de 2024, cuando Fernando Ucha asumió la presidencia de este organismo que recientemente había dejado atrás los 37 años de mandato de Julio César Maglione.

“Lo primero que hicimos fue un plan estratégico en el que nos marcamos muchos puntos a alcanzar. Desde el punto de vista deportivo, este es un evento importante para nosotros. Este año tuvimos los Odesur de la Juventud, ahora los de Mayores y tras estos dos eventos podremos hacer un diagnóstico de cómo está cada federación en el alto rendimiento para que, a partir de ahí, podamos sentarnos con cada federación y empezar a planificar el futuro porque esto es alto rendimiento, se mide con resultados y tenemos que medirlo con esa vara porque es imposible que Uruguay tenga 35 federaciones de alto rendimiento”, le contó Ucha a Ovación.

Fernando Ucha, presidente del Comité Olímpico Uruguayo. Foto: Enrique Arrillaga.

El presidente del COU también tocó un punto clave como el de la inversión y el dinero que se le destinó a este proceso que desemboca en el primer evento del ciclo olímpico como los Juegos Odesur y presentó una dolorosa comparación que define realidades muy diferentes entre los países del continente: “Entre el Comité Olímpico y la Fundación Deporte Uruguay destinamos más o menos un millón y medio de dólares al año en la preparación de las distintas federaciones. Podría decirse que es mucha plata, pero para darte una referencia, solo la Federación Chilena de Remo invierte 2 millones de dólares al año. O sea que conjuntamente la Secretaria de Deporte y el Comité Olímpico invierten casi lo que invierte una sola federación de otro país. ¿Es poco? Sí, es poco. Pero es mucho más de lo que invertíamos antes. Y no es sólo plata, sino es optimizar bien los recursos”.

“El ejemplo más claro es el de la selección uruguaya de remo que fue a los últimos Mundiales. La mayoría de las delegaciones se quedan en hoteles cinco estrellas, pero Felipe Klüver y Bruno Cetraro se alquilaron una casa rodante al lado de la pista de remo. De repente se puede decir que está mal, pero quizás es hasta mejor que un hotel porque están ahí cerquita y no a una hora y media. Acá es entender cómo cuidar la plata para que rinda más. ¿Es lo que deberíamos hacer? No. ¿Ellos tendrían que estar al nivel de los demás deportistas? Sí. Pero lo que podemos hacer, ellos lo entienden. Y nuestros deportistas asumen esos retos. Eso también los hace más rebeldes frente a los demás y nos da un potencial extra”.

Respecto a un tema clave como el de la infraestructura, Argentina invirtió entre 90 y 95 millones de dólares para albergar los Juegos Odesur y Ucha destacó este punto comparándolo con lo que pasa en nuestro país: “Es todo un tema a analizar en Uruguay y ver dónde se pone el foco. Eso ya escapa a la gestión del Comité Olímpico que con sus recursos intenta hacer y mucho. Pero esto es una comunión de esfuerzos varios. Lo que está pasando en Santa Fe es un buen ejemplo porque esta Provincia hizo un camino para llegar a esto. Empezaron haciendo los Juegos Playa que son el evento más chico a nivel de Sudamérica, después hicieron un Odesur de la Juventud, hicieron un panamericano en diferentes deportes y ahora tienen los Odesur de Mayores y ya ganaron para hacer los próximos Panamericanos Junior. Van haciendo el eslabón y subiendo el nivel de los eventos. ¿Por qué? Porque tienen esa infraestructura deportiva, entonces pueden ir aspirando a tener mejores eventos. Ese es un poco el camino que tiene que hacer Uruguay. Empezar con un evento chico y así concientizar, ir de a poquito e ir marcándose un plazo de 20 años para llegar a tener un gran evento Panamericano. Pero para eso hay que convencer y unir a todas las partes porque necesitás proyección y acá pasa un gobierno, viene otro y lo que queremos proyectar a largo plazo es dejar legados en el deporte. Uruguay necesita una mejor infraestructura porque hoy hay infraestructura, pero no hay infraestructura para el alto rendimiento”.