El motivo por el que Uruguay ya se aseguró cuatro medallas en el boxeo de los Juegos Odesur de Santa Fe 2026

Enviado a Rosario, Argentina

La delegación de Uruguay se aseguró las primeras cuatro medallas en los Juegos Odesur de Santa Fe 2026 ya que tres se dieron sin competir aún y la otra llegará de la mano de Lucas Fernández, quien en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 se había colgado la plata tras ser finalista.

En la jornada de este domingo 13 de setiembre se sortearon las llaves de boxeo y se confirmó con eso que tres representantes uruguayos tienen asegurado un podio en los Juegos Suramericanos 2026, incluso antes de realizar su debut en la disciplina. Esta particular situación se da debido a la forma de disputa de los deportes de combate en los que no hay pelea por el bronce ya que los dos pugilistas que pierden en semifinales reciben directamente esa presea.

Pero a esa situación se suma que en varias categorías algunos deportistas avanzan directamente a semifinales por la escasa cantidad de participantes en esta instancia que marca el primer eslabón del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

En la categoría masculina hasta 60 kilos, Joaquín García avanzó directamente a semifinales debido al sorteo de una llave con seis participantes. Su combate será el miércoles y tendrá como posible rival al vencedor del enfrentamiento entre el venezolano Wilson Acevedo y el brasileño Luiz Oliveira. García tiene asegurada al menos la medalla de bronce. En la otra semifinal estarán el argentino Santiago Celes, también clasificado directamente, y el ganador del combate entre el boliviano Sergio López y el paraguayo Castro Vázquez.

La segunda medalla que se aseguró la delegación celeste es en la categoría femenina de hasta 65 kilos con Tatiana Correa, quien también avanzó directo a semifinales en una llave conformada por cinco boxeadoras. Correa debutará este miércoles frente a la brasileña Haziel Santos. En la otra semifinal se enfrentarán la ecuatoriana María Palacios y la ganadora del combate entre la venezolana Youly León y la argentina Lucía Muello. Al haber cinco participantes y no existir combate por el tercer puesto, las cuatro semifinalistas tienen asegurada una medalla.

La tercera medalla celeste que ya quedó garantizada será para Ailen Cabrera en la categoría femenina de hasta 75 kilos. Acá, el cuadro está compuesto únicamente por cuatro participantes, por lo que todas las boxeadoras tienen una presea asegurada en Santa Fe 2026.

Cabrera debutará este jueves frente a la venezolana Maryelis Burguillos y la vencedora avanzará a la final, donde se medirá frente a la ganadora del duelo entre la argentina Lorena Balbuena y la brasileña Adriele Nascimento.

De esta manera y antes de comenzar sus respectivos torneos, tanto Joaquín García como Tatiana Correa y Ailen Cabrera ya se aseguraron una medalla para Uruguay, pero el gran objetivo de estos tres deportistas será ahora avanzar en sus respectivos cuadros para transformar esas medallas en medallas plata u oro.

Lucas Fernández aseguró la cuarta medalla para el boxeo de Uruguay en los Juegos Odesur 2026

Lucas Fernández, uruguayo que en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 fue medalla de plata, este domingo se aseguró un lugar en el luego de vencer al boliviano Noe Barrientos en cuartos de final.

El uruguayo fue amplio dominador del combate que se disputó a tres rounds en el Invencible Rafaela, que viene siendo sede del boxeo en los Juegos Odesur.

Cabe recordar que el equipo uruguayo de boxeo se completa con Santiago Cardozo (categoría de hasta 65 kilos), Antonella Iturriaga (categoría de hasta 54 kilos), Enzo Odriozola (categoría de hasta 80 kilos), Jorge Pereyra (categoría de hasta 70 kilos) y Gonzalo Velázquez (categoría de hasta 90 kilos).