Carlos Lazzarino: "Yo podría prometer techar el Campeón del Siglo, pero con qué plata; Peñarol necesita gestión"

Cada vez falta menos para las elecciones de Peñarol y la campaña electoral va tomando color. Por ejemplo, este lunes oficializó su candidatura Carlos Lazzarino, empresario, académico especializado en gestión deportiva y exdirigente del club en la época del Quniquenio, bajo la presidencia del contador José Pedro Damiani. Su compañero de fórmula es Ruben Pose y encabezan la agrupación denominada "Espacio Aurinegro 135".

En su primera charla abierta a socios de Peñarol, Lazzarino presentó a su equipo de trabajo: el ingeniero agrónomo Ruben Pose será su compañero de fórmula, Sergio Pose el tesorero, Natalia Caldarelli la secretaria y Adolfo “Fito” Barán el asesor deportivo, y en caso de ganar las elecciones estará al frente de la gestión deportiva de las Divisiones Formativas del club, donde trabajó en el pasado junto a Víctor Púa.

En su presentación admitió que su candidatura surgió de las charlas con otros peñarolenses en los espacios de Twitter (X). De allí surgieron las inquietudes y la voluntad de ponerse manos a la obra para cambiar la realidad del club.

"Somos la expresión social más importante de este país, ¿pero institucionalmente estamos a la altura? Nuestro proyecto propone un modelo de gestión para cumplir con las exigencias FIFA que van a regir desde 2029, que fueron resueltas en 2008 y homologadas por Conmebol en 2016. Y se cumplen en todo el continente, menos en Uruguay", cuestionó al inicio de su discurso.

Planteó un enfoque que combina dos modelos que deben funcionar a la par: el plan trienal (basado en la gestión deportiva integral, sostenibilidad económica, infraestructura y tecnología, gobernanza y profesionalización, y vínculo social y comunitario) y un plan de urgencia, que se encargue rápidamente de asuntos de contratos, economía, Estadio Campeón del Siglo, seguridad, entre otras.

"Lo primero que hay que hacer es una auditoría integral, no solo contable. Y no para buscar culpables, sino para saber dónde empezamos y donde dejamos al club al final", insistió.

"Nunca me van a escuchar hablar de ir por la sexta. Primero por cábala y segundo porque es una promesa vacía. Basta de promesas electorales. Yo podría prometer techar el Campeón del Siglo. Pero lo que tengo que explicar no es qué quiero o pretendo hacer, sino cómo, con qué plata, para qué", aseveró ante un centenar de socios e hinchas aurinegros que llegaron al Hotel Ibis de Montevideo a escuchar y conoces sus ideas.

Carlos Lazzarino, candidato a presidente de Peñarol. Foto: @faguirre26.

Lazzarino a Ovación: "No quiero vender espejitos: no voy por la sexta ni por el Mundial de Clubes"

A mediados de julio, Lazzarino fue consultado por Ovación sobre los objetivos que debería plantearse la próxima administración del club a nivel político, económico y deportivo.

Carlos Lazzarino puso el foco en la necesidad de que Peñarol deje de depender de nombres propios y construya un proyecto institucional de largo plazo. "No quiero vender espejitos: no voy por la sexta ni por el Mundial de Clubes, voy por la estructura deportiva", resumió. Su propuesta pasa por crear un organigrama profesional con dirección deportiva, gerencia para el primer equipo, un área específica para juveniles y un fuerte departamento de scouting, todo bajo un plan de trabajo de al menos tres años.

"El proyecto, a través de una estructura, va a encontrar a los nombres", sostuvo, al rechazar la lógica de prometer entrenadores o futbolistas en campaña. También planteó que cada área debe estar liderada por especialistas: "El que sabe de fútbol hable de fútbol, el de juveniles de juveniles". En ese sentido, entiende que la planificación debe definir cuántos juveniles deben integrar el plantel principal, qué perfiles de incorporaciones necesita el club y cómo generar, de forma sistemática, futbolistas con potencial deportivo y de venta. "Para lograr objetivos necesitás estructuras", insistió, con la meta de que Peñarol sea protagonista a nivel local y competitivo en el plano internacional.

En el aspecto económico, defendió la inversión en formativas y en futbolistas con potencial de revalorización, además de mostrarse abierto al endeudamiento siempre que sea "a conciencia, con responsabilidad" y respaldado por la capacidad financiera del club. Incluso afirmó que prefiere recurrir al sistema financiero porque "está todo claro y hace que sea cristalino el procedimiento". Pero sobre la economía del club, precisó: "No tengo datos reales, de hecho todavía no hay balance 2025".

En el plano político, propuso "romper el paradigma de la política actual" y cambiar el eje de la discusión electoral: "Todos deberíamos ir detrás del mismo proyecto", con una planificación institucional de entre tres y nueve años que trascienda a los gobiernos de turno.

