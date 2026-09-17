Con una Rendición de Cuentas sin cambios, FA prepara proyecto complementario y oposición critica falta de apertura

La Rendición de Cuentas está próxima a aprobarse luego de casi tres meses de discusión en el Parlamento. La clave está en que el Frente Amplio —que tiene mayoría en el Senado— no introducirá cambios al proyecto para que no deba volver a discutirse en la Cámara de Representantes, donde necesita votos de otros partidos. En paralelo, la oposición critica que el oficialismo llegue a la votación en el plenario, prevista para el próximo lunes, sin intenciones de modificar el texto, como ocurrió en comisión.

Sin embargo, eso no quiere decir que no se promuevan nuevos elementos ya que el Frente Amplio resolvió presentar un proyecto de ley aparte con otras propuestas vinculadas a la Rendición de Cuentas.

El viernes será el último día de trabajo en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado. Ayer concurrió el Ministerio de Economía y Finanzas —que defendió su articulado y el ministro Oddone aseguró que estaba previsto el resultado del Producto Interno Bruto que se conoció el día anterior— y hoy se reunirá la coalición para afinar su respuesta para la Rendición.

El senador del Frente Amplio Sebastián Sabini defendió la postura del oficialismo de no hacerle modificaciones después de la aprobación en la Cámara de Representantes, donde hubo un acuerdo con los dos diputados de Cabildo Abierto.

El frenteamplista aseguró que no se puede “exigir un diálogo cuando desde el día uno no hubo ninguna intención” de la oposición de “dialogar”. Y redobló la apuesta al decir que hubo una “actitud bastante beligerante” de “algunos legisladores”, inclusive con “falta de respeto y personalizaciones que no corresponden a un ámbito como el Senado”. En esa línea, acusó que vivieron “agresiones personales” y “descalificaciones” durante estos 20 días de discusión.

El Frente Amplio sí tuvo un diálogo —continuó Sabini— con Cabildo Abierto, con quien el oficialismo tiene “diferencias”, pero cuyos legisladores acordaron en Diputados para que sus dos legisladores aprobaran el proyecto de ley, que se va a “sostener” en el Senado.

Esto lo mencionó en referencia a que el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente hicieron una conferencia de prensa en el Parlamento al comienzo de la discusión en la cámara baja donde anunciaron que no iban a votar el proyecto de ley.

En una línea similar, el senador frenteamplista Daniel Caggiani había dicho que la oposición le “pegó un portazo a la gente” a los dos días de que el proyecto se comenzara a tratar en la Cámara de Representantes. Al tener esa actitud, dijo el legislador, “se amputaron no solo la posibilidad de acompañar todos estos instrumentos que van a beneficiar a la ciudadanía, sino de poder incidir” en el articulado.

Ante esta situación, el proyecto de ley paralelo que presentará el Frente Amplio incluirá temas como el financiamiento del Instituto Nacional de la Leche, la Agencia de Bienes del Estado y refuerzos en becas para la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC).

De la oposición, el senador blanco Javier García aseguró que es una situación que “no tiene antecedentes". En diálogo con El País, acusó que el proyecto de ley que se va a votar tiene errores y que es necesario que los integrantes de una cámara “puedan hacer la artesanía” de mejorar el articulado.

Asimismo, acotó diciendo que las delegaciones de los distintos incisos —que deben concurrir para defender lo que piden y, en algunos casos, aprovechan para solicitar más— fueron a la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado “al santo botón”.

“Perón decía que no hay más verdad que la realidad”

El ministro Oddone aseguró que se mantiene la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto de 1,6% para este año. Incluso después de que el martes se conociera que la actividad cayó 0,8% en abril-junio frente a enero-marzo (medición desestacionalizada) y 0,5% en comparación con el segundo trimestre de 2025.

Ante este escenario, ayer, dentro de la comisión, el senador colorado Pedro Bordaberry realizó críticas al ministro y su gestión: “Sabemos que esto no es una ciencia exacta, pero también sabemos que tenemos que escuchar cuando muchas personas y los datos nos dicen que las previsiones no se van a cumplir. Y la inversión, que todos coincidimos en que Uruguay necesita, requiere precisamente eso: previsibilidad y credibilidad en los números que maneja el Estado”.

En tanto, del Partido Nacional, García comentó que el “general Perón decía que no hay más verdad que la realidad, y la realidad independientemente de las esperanzas son las que hay tangibles”.

El senador blanco entiende que “tiene asidero la argumentación” del impacto de la sequía, sin duda, y “negarlo sería de una deshonestidad intelectual muy importante”. Pero, según ve, “hay fenómenos políticos”, como lo que está pasando en materia de conflictividad, como en el puerto. Al mismo tiempo, cuestionó algunas de las ideas que ha puesto el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, como el preaviso de los despidos.