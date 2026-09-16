"Jueces sobreexigidos y sin recursos necesarios": la Suprema Corte de Justicia advierte problemas al Senado

Las autoridades de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) reclamaron a los senadores que los gastos de funcionamiento del Poder Judicial no se han ajustado en 15 años y pintaron un panorama de desborde del sistema por escasez de recursos, al tiempo que aseguraron que siempre se ha intentado redistribuir los fondos y hacer un uso más eficiente de las partidas monetarias que reciben. Todo esto en el marco de la discusión de la Rendición de Cuentas, que actualmente se encuentra en el Senado.

La presidenta de la SCJ, Doris Morales, criticó que el Poder Judicial no haya tenido un ajuste en sus gastos de funcionamiento durante tanto tiempo y les planteó a los senadores: “Imagínense que en sus casas tengan el mismo dinero que les ingresaba hace 15 años para pagar sus gastos. Me parece que todos dirían que no podrían. Nosotros sí pudimos de algún modo, pero debería reajustarse”.

Morales no fue la única que hizo énfasis en que han tenido que reordenarse para adecuarse al presupuesto disponible. La secretaria letrada Gabriela Figueroa apuntó que “siempre” han intentado “redistribuir recursos y hacer más eficiente el uso de las partidas”. Sin embargo, advirtió que la “eficacia de esta estrategia tiene sus límites”. Asimismo, se refirió a a que la “demanda del sistema de justicia no deja de crecer” y la “vida de las personas sigue estando en manos de jueces sobreexigidos, que trabajan sin los recursos humanos y materiales necesarios”.

En ese sentido, añadió ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda: “Los jueces y operadores del servicio de justicia estamos acostumbrados a trabajar en las condiciones más desafiantes y lo seguiremos haciendo. Pero la complejidad del fenómeno reclama avanzar de forma concreta, fortaleciendo el sistema en su conjunto, procurando avances cualitativos en la protección de las víctimas”.

A su vez, hizo hincapié en que el “fenómeno de la violencia basada en género tiene una fuerte incidencia en términos cuantitativos, pero también requiere un abordaje interdisciplinario, cada vez con más recursos técnicos”. Por eso, criticó que, a ocho años de la entrada en vigencia de la ley de violencia contra las mujeres basada en género, “poco más de un 15% de la población cuenta con la institucionalidad prevista” por la normativa “para el sistema judicial de respuesta”.

Además, cuestionó que Montevideo acumula dos votaciones de Presupuesto —aseguró— sin incrementos para fortalecer la respuesta jurisdiccional: “El año pasado cada juez de la capital inició un promedio de 726 causas, que se sumaron a las que ya tenían trámite, en un contexto de equipos técnicos con recursos limitados y defensorías que requieren de más profesionales”.

En tanto, el secretario letrado Juan Pablo Novella criticó en el Parlamento que la Rendición de Cuentas llegara con “cero peso para el Poder Judicial, cuando la demanda sigue y sigue creciendo, en especial en violencia basada en género”. Además, enfatizó que están “cerca del 97% de ejecución del presupuesto”.

Por otra parte, se justificó el refuerzo solicitado en la Rendición de Cuentas para el Instituto Técnico Forense del Poder Judicial. La directora general, Patricia Porley, argumentó que más del 40% de las pericias que realiza este instituto son solicitadas por la Fiscalía, una demanda que ha crecido y que corresponde a otro organismo. En el incremento, además, han tenido un papel relevante las pericias vinculadas a la ley de violencia basada en género, agregó.

La presidenta de la SCJ, en el contexto de sus reclamos, apeló al “buen funcionamiento institucional y a la grandeza que pueda albergar” cada uno de los senadores para “contemplar las necesidades” del Poder Judicial, “honrando sus cargos y fortaleciendo la democracia”.

Asimismo, señaló como “importante” el “no olvidar que cada peso que sea concedido solo tiene como fin dotar a todos los ciudadanos, en igualdad de condiciones y sin discriminación, del bien inmaterial que significa la justicia, de la que siempre seremos defensores bajo cualquier condición”. Al mismo tiempo, advirtió a los legisladores que “cada peso retaceado es un retroceso en otorgar” ese acceso que “debe convocar a todos”.